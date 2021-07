Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Αμβούργο (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο Νο1 του ταμπλό στο τουρνουά στο Αμβούργο το οποίο αρχίζει την Δευτέρα.

Το μονοπάτι του στο Hamburg 2021 έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο1 του ταμπλό και στο Νο2 είναι ο Ισπανός Πάμπλο Καρένιο Μπούστα με τον οποίο μπορεί να βρεθεί μόνο στον τελικό της Κυριακής 18 Ιουλίου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει απευθείας στους "16" με τον Κέπφερ ή κάποιον παίκτη από τα προκριματικά.

