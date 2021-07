Θα παίξει στο Αμβούργο πριν τους Ολυμπιακούς ο Τσιτσιπάς (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε συμμετοχή στο 500αρι του Αμβούργου το οποίο θα διεξαχθεί στο διάστημα 12-21 Ιουλίου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Wimbledon θα παίξει στο τουρνουά της Γερμανίας για 2η συνεχόμενη χρονιά.

Το 2020 που το τουρνουά είχε διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο είχε φτάσει στον τελικό και είχε ηττηθεί από τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

