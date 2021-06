Τσιτσιπάς - Τιαφό 0-3: Αποκλεισμός σοκ για τον Στέφανο στον πρώτο γύρο του Wimbledon

Αντίο από τον πρώτο γύρο είπε στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ηττήθηκε με 3-0 από τον Φράνσις Τιαφό, Νο57 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρώτη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά.

Πρόωρο αντίο στο Wimbledon για τον Στέφανο Τσιτσιπά που έπεσε θύμα έκπληξης από τον Φράνσις Τιαφό. Ο Αμερικανός, Νο57 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε εύκολα με 3-0 σετ (6-4, 6-4, 6-3)σε δύο ώρες και 2 λεπτά, στην πρώτη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά που είχε για «θύμα» τον Ελληνα τενίστα.

Ο Στέφανος είχε 15 άσους, καλά ποσοστά στους κερδισμένους πόντους σε πρώτο και δεύτερο σερβίς, 21 αβίαστα λάθη έναντι 22 του αντίπαλου του, όμως ένα βασικό στοιχείο του στοίχισε το ματς. Δεν βρήκε ούτε ένα κερδισμένο μπρέικ στο σερβίς του αντιπάλου του, ο οποίος έκανε από ένα σε κάθε σετ και έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στο τουρνουά, αφήνοντας εκτός το Νο3 του ταμπλό.

The biggest win of his career



Frances Tiafoe notches a stunning victory over Stefanos Tsitsipas, 6-4, 6-4, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/4t5k6M0Hri