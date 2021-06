Διεκδικεί τίτλο στο διπλό μετά από 11 χρόνια ο Τζόκοβιτς (vids)

Οι Τζόκοβιτς/Γκόμεζ έφτασαν στον τελικό στο διπλό στη Μαγιόρκα και ο Σέρβος θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο της καριέρας του.

Στον 3ο τελικό της καριέρας του στο διπλό προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου στο απλό δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το διπλό αλλά αυτή την εβδομάδα μαζί με τον Κάρλος Γκόμεζ Ερέρα "σκίζουν" στη Μαγιόρκα.

Οι δυο τους επικράτησαν με 6-3,7-6 (4) τους Μάραχ/Κουρέσι στον ημιτελικό και θα παίξουν στον τελικό με τον νικητή του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στους Μολτένι/Βαβασόρι ή Μπολέλι/Γκονζάλες και Ντάνιελ/Όσβαλντ.

3 down, 1 to go @DjokerNole & @xarlygomez beats Marach/Qureshi 6-3 7-6 to reach the doubles final at @MallorcaChamps pic.twitter.com/vMjt7QLw4Z