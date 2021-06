Εγκαινιάστηκε στη Σερβία το νέο νηπιαγωγείο δωρεά του ιδρύματος Τζόκοβιτς (vid)

Εγκαινιάστηκε το νέο νηπιαγωγείο δωρεά του ιδρύματος "Νόβακ Τζόκοβιτς" στο χωριό Ljubis της Σερβίας. Η Γιέλενα Τζόκοβιτς δήλωσε ότι στόχος είναι το 2030 όλα τα παιδιά στη χώρα να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς και της συζύγου του Γιέλενα Τζόκοβιτς εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο χωριό Ljubis της Σερβίας το νέο νηπιαγωγείο δωρεά του ιδρύματος "Νόβακ Τζόκοβιτς".

Το νηπιαγωγείο φέρει το όνομα "Ljubivoje Rsumović" που είναι Σέρβος ποιητής και συγγραφέας ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά.

Η κατασκευή του νηπιαγωγείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ιδρύματος που έχει κοστολογηθεί 9.000.000 δηνάρια και έχει ως στόχο να "γεμίσει" η χώρα με σχολεία.

Let's remember together how the opening of the new kindergarten "Ljubivoje Rsumović" in Ljubis looked like. We share with you the most beautiful moments and shots from the event.



