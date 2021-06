Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς από το Χάλε

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε την συμμετοχή του από το πρώτο τουρνουά στο γρασίδι (Χάλε).

Δεν θα αγωνιστεί τελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Χάλε.

Μετά την τεράστια προσπάθεια που έκανε στον τελικό του Roland Garros, το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης αποφάσισε να αποσύρει την συμμετοχή του από το πρώτο τουρνουά στο γρασίδι.

Η κόπωση, αλλά και τα δυσάρεστα νέα από τον χαμό της γιαγιάς του, στάθηκαν παράγοντες ώστε να αποφασίσει να μην κατέβει στο τουρνουά του Χάλε και αντίθετα να πάρει μία ανάσα και να ετοιμαστεί για την σεζόν στο γρασίδι καλύτερα, εν όψει και του Wimbledon.

«Εξαιτίας προσωπικού λόγου, ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από τα μονά και τα διπλά του Noventi Open. Θα αντικατασταθεί από τον Γιάνικ Χόφμαν στα μονά, ενώ στα διπλά οι Πέτρος και Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντικατασταθούν από τους Χόφμαν και Κέπφερ», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.

Due to personal reason, #Tsitsipas has withdrawn from the Singles and Doubles Draw at the #NOVENTIOPEN. He will be replaced by Yannick Hanfmann in the Singles. The team Petros & Stefanos Tsitsipas will be replaced by the team Yannick Hanfmann/Dominik Koepfer in the Doubles. #atp pic.twitter.com/L6A83UCcMT