Τσιτσιπάς: Πέθανε η γιαγιά του πέντε λεπτά πριν από τον τελικό του Roland Garros με τον Τζόκοβιτς

Η γιαγιά του Στέφανου Τσιτσιπά πέθανε πέντε λεπτά πριν αρχίσει ο τελικός με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. «Σε ευχαριστώ που μεγάλωσες τον πατέρα μου».

Το έκανε γνωστό ο ίδιος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μια συγκινητική ανάρτησή του στο Instagram τα ξημερώματα της Δευτέρας ενημέρωσε τον κόσμο πως πέντε λεπτά πριν βγει να παίξει στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας του, η γιαγιά του «έφυγε» από την ζωή. Η μητέρα του πατέρα του Απόστολου πέθανε το μεσημέρι της Κυριακής και μεταξύ άλλων ο Ελληνας πρωταθλητής έγραψε πως «Σε ευχαριστώ που μεγάλωσες τον πατέρα μου, δίχως αυτόν τίποτα δεν θα ήταν πιθανό».

«Η ζωή δεν είναι μόνο νίκη ή ήττα. Είναι το να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στην ζωή είτε μόνος ή με άλλους. Είναι, το να ζεις μια ζωή γεμάτη νόημα χωρίς μιζέρια και απόρριψη. Το να σηκώνεις τρόπαια και να γιορτάζεις είναι κάτι αλλά δεν είναι το παν. Πέντε λεπτά προτού μπω στο γήπεδο, η αγαπημένη μου γιαγιά έχασε την μάχη για την ζωή.

Μία σοφή γυναίκα που είχε πίστη στην ζωή και θέληση να παρέχει που δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο ον έχω γνωρίσει. Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους σαν και αυτήν σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό γιατί άνθρωποι σαν και αυτήν σε κάνουν να νοιώθεις ζωντανός. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι.

Θα ήθελα να πω πως ανεξάρτητα από την ημέρα, κατάσταση ή συνθήκη, αυτό (σ.σ. η πορεία του) είναι αφιερωμένο σε αυτήν και μόνο σε αυτήν.

Σε ευχαριστώ που ανέθρεψες τον πατέρα μου. Χωρίς αυτόν, αυτό δεν θα ήταν πιθανό».

Ο Ελληνας τενίστας που πλέον βρίσκεται στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, τόνισε πως δεν υπήρχε κάτι για να μετανιώσει από το παιχνίδι παρά την ανατροπή του Τζόκοβιτς και σημείωσε πως έχει πίστη στον εαυτό του για κατάκτηση grand slam στο μέλλον.

«Θα μπορούσα να κλάψω, αλλά δεν βλέπω τον λόγο να κλάψω γιατί δοκίμασα τα πάντα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Ανυπομονώ για τη σεζόν στο χορτάρι» ανέφερε ο Τσιτσιπάς που εξήγησε τι συνέβη στον τελικό και επέστρεψε ο Τζόκοβιτς.

«Έπεσε ο ρυθμός μου. Ήταν πολύ παράξενο, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι είχε αρχίσει να βρίσκω ρυθμό, να βρίσκω τα χτυπήματά μου, η κίνησή μου ήταν τέλεια και ξαφνικά ένιωσα κρύος και εκτός. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ ξανά. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω γιατί εξελίχτηκαν έτσι τα πράγματα. Είναι κρίμα γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία » πρόσθεσε πιο ήρεμος πλέον.

Οσον αφορά για το τι κρατάει από αυτόν τον αγώνα, ο Τσιτσιπάς είπε: « Μπορώ να διεκδικώ τέτοιους τίτλους. Παρά την ήττα μου, πιστεύω στο παιχνίδι μου. Πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω σύντομα σε αυτό το σημείο. Ήμουν κοντά σήμερα. Κάθε αντίπαλος είναι δύσκολος. Η διαφορά του σημερινού μου αντιπάλου με αυτούς που αντιμετώπισα στους προηγούμενους γύρους ήταν μικρή. Με την ίδια συμπεριφορά, δεν βλέπω λόγο να μη σηκώσω τον τίτλο μια μέρα ».

"I see no reason for me not to be holding a trophy one day"



