Σημαντική επιτυχία για το ελληνικό τάε κβον ντο, με την Παρασκευή Καλογήρου να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα -42κ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νεανίδων στην Τασκένδη.

Η Καλογήρου ήταν εντυπωσιακή και είχε μία αψεγάδιαστη πορεία έως τον μεγάλο τελικό. Στο εναρκτήριο παιχνίδι της επικράτησε με 2-0 της Λευκορωσίδας, Μπαντανόνα. Στον γύρο των «32» αντιμετώπισε την Ινδή, Γόσι, την οποία νίκησε με 2-0, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τις «16».

Εκεί αγωνίστηκε απέναντι στην Μαροκινή Αμράνι. Με επιβλητική εμφάνιση πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, καθώς επικράτησε με 2-0. Στον αγώνα... μεταλλίου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Βουλγάρα, Ντοροτέια Ντιμιτροβα και με πειστική εμφάνιση επιβλήθηκε με 2-0, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας ένα μετάλλιο στη διοργάνωση.

Επόμενη αντίπαλός της ήταν η Πολωνή, Λένα Καζόβιακ. Με υποδειγματική εμφάνιση η Καλογήρου επικράτησε με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Στον αγώνα για το χρυσό αντιμετώπισε την Κορεάτισσα, Γκεουνμί Λι σε έναν πολύ αμφίρροπο και ισορροπημένο τελικό. Η Λι κέρδισε με 1-0 τον πρώτο γύρο, αλλά η Ελληνίδα ισοφάρισε, καθώς επικράτησε με 3-1 στον δεύτερο γύρο. Στον τρίτο και καθοριστικό γύρο οι δύο αθλήτριες ήρθαν ισόπαλες 0-0, αλλά η Κορεάτισσα ευνοήθηκε της ισοπαλίας, καθώς είχε ένα touch και πήρε τη νίκη με 2-1.

