Ο Γιαννουχίδης κατέκτησε το χάλκινο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων
Την Κυριακή του Πάσχα, ο Έλληνας πρωταθλητής σήκωσε την σημαία ψηλά και έφερε μία πολύ μεγάλη επιτυχία για την χώρα μας.
Η παρουσία του Γιαννουχίδη στην Τασκένδη ήταν συγκλονιστική και με μεγάλες εμφανίσεις ανέβηκε στο πάνθεον των νικητών στην κατηγορία των +78κ.
Ο Ελληνας πρωταθλητής ξεκίνησε την προσπάθειά του από τον γύρο των «32», όπου με επιβλητική εμφάνιση και μεγάλη άνεση επικράτησε με 2-0 του Γερμανού Κοχ. Στους «16» αντιμετώπισε τον Καναδό Σίνκλερ και χωρίς να του αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης επικράτησε με 2-0 και πήρε το εισιτήρια για τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τον Ρώσο Ρασούλοβ.
Ο Γιαννουχιδης έχασε τον πρώτο γύρο με 6-0, αλλά με επική εμφάνιση πήρε τους δύο επόμενους γύρους (5-3 και 3-1) και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση!
Στον ημιτελικό ο Γιαννουχίδης αντιμετώπισε τον μετέπειτα Παγκόσμιο πρωταθλητή Κορεάτη ΕΟΜ και παρά την αξιόλογη εμφάνιση ηττήθηκε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.