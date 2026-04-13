Ο Γιαννουχίδης κατέκτησε το χάλκινο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων

Ο Πέτρος Γιαννουχίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων που διεξάγεται στο Ουζμπεκιστάν.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο Έλληνας πρωταθλητής σήκωσε την σημαία ψηλά και έφερε μία πολύ μεγάλη επιτυχία για την χώρα μας.

Η παρουσία του Γιαννουχίδη στην Τασκένδη ήταν συγκλονιστική και με μεγάλες εμφανίσεις ανέβηκε στο πάνθεον των νικητών στην κατηγορία των +78κ.

Ο Ελληνας πρωταθλητής ξεκίνησε την προσπάθειά του από τον γύρο των «32», όπου με επιβλητική εμφάνιση και μεγάλη άνεση επικράτησε με 2-0 του Γερμανού Κοχ. Στους «16» αντιμετώπισε τον Καναδό Σίνκλερ και χωρίς να του αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης επικράτησε με 2-0 και πήρε το εισιτήρια για τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τον Ρώσο Ρασούλοβ.

Ο Γιαννουχιδης έχασε τον πρώτο γύρο με 6-0, αλλά με επική εμφάνιση πήρε τους δύο επόμενους γύρους (5-3 και 3-1) και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση!

Στον ημιτελικό ο Γιαννουχίδης αντιμετώπισε τον μετέπειτα Παγκόσμιο πρωταθλητή Κορεάτη ΕΟΜ και παρά την αξιόλογη εμφάνιση ηττήθηκε με 2-0, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο!