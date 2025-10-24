Η Τζέλη έφθασε στα προημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Φανή Τζέλη, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών τάε κβο ντο που διεξάγεται στην Κίνα
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε μία ανάσα από το μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση, αλλά κάμφθηκε στα προημιτελικά των 57κ. από την Κινέζα, Λούο.
Η πορεία της Τζέλη ξεκίνησε από τις «64», όπου αντιμετώπισε την Νορβηγιδα Χάνσεν. Με μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τις «32».
Εκεί αντιμετώπισε τη «χάλκινη» Ολυμπιονίκη του Παρισιού Παρκ. Απέναντι στην Καναδή, ήταν ασυναγώνιστη και νίκησε με 2-0, σημειώνοντας ακόμη μία μεγάλη νίκη στην καριέρα της.
Επόμενη αντίπαλος η Ιταλίδα Χαλβάνι για τη φάση των «16». Η Τζέλη παρά το γεγονός ότι έχασε τον πρώτο γύρο αν και βρέθηκε με 6-2 μπροστά, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να επικρατήσει με 2-1, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Στον αγώνα μεταλλίων η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε με 2-0 από την Κινέζα Λούο και ταυτόχρονα την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο.
Ο Σωτήρης Μιχόπουλος στα +87κ. ηττήθηκε με 2-0 από τον Χουάνγκ (Κινεζική Ταϊπέι) για την φάση των «32».
Το Σάββατο (25/10) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αγωνίζονται ο Γιώργος Γεράρδης (63κ.) και η Κωνσταντίνα Μπουρογιάννη (49κ.)
