Serie A: Ατσάλινη και θριαμβεύτρια η Λάτσιο των αποβολών
Τι κι αν έμεινε με δέκα, τι κι αν έμεινε με εννέα, η ψυχωμένη Λάτσιο δεν πτοήθηκε ούτε λίγο απέναντι στην Πάρμα, φεύγοντας με ένα μεγάλο διπλό (0-1) που την έφερε δύο βαθμούς μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Οι Λατσιάλι κυριαρχούσαν μέχρι που ο Ζακάνι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 42', με συνέπεια η Πάρμα να πάρει τα ηνία στο ματς. Τα πράγματα δυσκόλεψαν κι άλλο για τη Λάτσιο που είδε και τον Μπάσιτς να αποβάλλεται στο 78' με απευθείας κόκκινη, ωστόσο ο Νόσλιν ερχόμενος απο τον πάγκο της έδωσε τη λύση στο 82' σκοράροντας το μοναδικό γκολ του ματς.
Με οδηγό τον Σκαμάκα, η Αταλάντα ξεπέρασε το εμπόδιο της Κάλιρι στο Μπέργκαμπο, επικράτησε 2-1 και επανήλθε στις νίκες σκαρφαλώνοντας στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ιταλός φορ άνοιξε το σκορ στο 11', η Κάλιαρι απάντησε στο 75' με τον Γκαετάνο, αλλά ο Σκαμάκα στο 81' διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στο άλλο ματς, η Τορίνο «λύγισε» την Κρεμονέζε χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Βλάσιτς (27') και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη.
Η βαθμολογία της Serie A
