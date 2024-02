Πρεμιέρα την Παρασκευή στο 21ο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου στην Ντόχα, με την Ευαγγελία Πλατανιώτη και τη Σοφία Μαλκογεώργου να ανοίγουν τις ελληνικές συμμετοχές στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Το 21ο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου αρχίζει την Παρασκευή (2/2) στην Ντόχα και μαζί οι ελληνικές παρουσίες στη διοργάνωση.

Την αρχή κάνει η Ευαγγελία Πλατανιώτη, για την 8η συμμετοχή της στη διοργάνωση, παίρνοντας μέρος το πρωί στον προκριματικό του τεχνικού προγράμματος στο σόλο (8:30).

Στον προκριματικό έχουν δηλώσει συμμετοχή 27 αθλήτριες, η Πλατανιώτη θα αγωνιστεί προτελευταία, πριν από την Βασιλική Αλεξανδρή που εκπροσωπεί την Αυστρία. Το πρόγραμμα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα έχει βαθμό δυσκολίας 38,9000 και οι 12 καλύτερες θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου (3/2, 13:00).

Η Πλατανιώτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2022, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο τόσο στο τεχνικό, όσο και στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, τα μοναδικά για την Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία της διοργάνωσης. Πριν από επτά μήνες στη διοργάνωση της Φουκουόκα είχε πάρει την 4η θέση στο αγώνισμα.

Hands up if you can wait for some #ArtisticSwimming action pic.twitter.com/aRcmwfnVna