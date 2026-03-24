Στο ΔΣ της Stoiximan Superleague τη Δευτέρα θα αποφασιστούν οι ώρες σε play offs και play out
Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague ολοκληρώθηκε με τις ομάδες να χωρίζονται πλέον σε τρία μίνι πρωταθλήματα.
Αυτό που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της φετινής σεζόν (play offs), αυτό που θα δώσει το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο (play offs 5-8 θέσεων) και τέλος, τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν (play-out).
Το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα αλλά όχι και οι ακριβείς ώρες, οι οποίες θα αποφασιστούν μέσα από το ΔΣ που της λίγκας που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (30/03).
Η τελική βαθμολογία
1. AEK 60
2.Ολυμπιακός 58
3.ΠΑΟΚ 57
4. Παναθηναϊκός 49
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 42 (21 στα play offs)
6. ΟΦΗ 32 (16 στα play offs)
7.Βόλος 31 (16 στα play offs)
8.Άρης 30 (15 στα play offs)
--------------------------------------
9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ Novibet 23
13. Πανσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρίπολης 17
