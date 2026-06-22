Ο Ηρακλής ενέταξε τέσσερα φιλικά ματς στο πρόγραμμα της προετοιμασίας του εν όψει Super League.

Ο Ηρακλής συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, που θα τον βρει να αγωνίζεται στη Super League, με τους Θεσσαλονικιούς να πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους επί ιταλικού εδάφους.

Ο Γηραιός μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να παίξει με τέσσερις ιταλικές ομάδες κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γειτονική μας χώρα, ανακοινώνοντας φιλικά τεστ με ιστορικούς εγχώριους συλλόγους.

Συγκεκριμένα, θα αγωνιστεί με την Μπολόνια, την Παλέρμο, την Ελλάς Βερόνα ή την Πάρμα και την Κρεμονέζε.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα μας κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στην Ιταλία.

• 25 Ιουλίου: Bologna FC 1909

• 29 Ιουλίου: Palermo FC

• 1 ή 2 Αυγούστου: Hellas Verona FC ή Parma Calcio 1913 (θα ανακοινωθεί οριστικά τις επόμενες ημέρες)

• 6 Αυγούστου: US Cremonese

Απέναντι σε ιστορικούς συλλόγους του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο ΗΡΑΚΛΗΣ θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους αγώνες θα ανακοινωθούν προσεχώς».