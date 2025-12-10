Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως σήμερα τίθενται στην διάθεση του τα εισιτήρια του αγώνα με τον Βόλο για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στις 16:00 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Βόλο στο πλαίσιο 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Οι τιμές τους θα ξεκινούν από τα 20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Ερασιτέχνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Βόλο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (14/12, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 10/12 στις 16.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Βόλο έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 20 € 1B/5C/8B/12B 35 € 1A/12A/8A/5B 45 € 2/5A/9/11 65 € 10 85 € VIP 155 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION