Λύθηκε η συνεργασία του Βόλου με τον Αντόνιο Θαρθάνα

Η πρώτη αποχώρηση από το ρόστερ του Βόλου ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου είναι γεγονός, αφού ο Αντόνιο Θαρθάνα αποτελεί παρελθόν.

Ο Αντόνιο Θαρθάνα μπορεί να ήρθε στην ομάδα του Βόλου μόλις τον περασμένο Ιουλίου, ωστόσο η παραμονή του στο κλαμπ δεν διήρκεσε πολύ. Ο 23χρονος αριστερός εξτρέμ έλυσε την συνεργασία με την ομάδα της Μαγνησίας, την φανέλα της οποίας φόρεσε συνολικά για εννέα φορές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 400 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Antonio Zarzana, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».