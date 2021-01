Ζάιον: «Κρυφτείτε» γιατί το κτήνος δεν έχει περιορισμό λεπτών! (pics & vids)

Η σεζόν έχει ξεκινήσει με μεγάλες φιλοδοξίες για τους Πέλικανς.

Oι... πελεκάνοι έχουν ξεκινήσει με ρεκόρ 4-2 και έχουν βάλει σαν στόχο να μπουν στα playoffs και να... πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους.

Η φετινή αγωνιστική περίοδο έχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Ζάιον Ουίλιαμσον δεν είναι σε περιορισμό λεπτών και μπορεί να απολαύσει το μπάσκετ. Μπορεί να... ζεσταθεί κατά τη διάρκεια ενός ματς χωρίς να του γίνεται... σκωτσέζικο ντους.

Πλέον το.. κτήνος της Νέας Ορλεάνης δείχνει πιο fit από ποτέ και κάνει αρκετούς αντιπάλους να τρέμουν από τον φόβο τους.

Zion Williamson now has 555 career points (finished with 15 tonight).

That is the most through a player's first 25 career games since Allen Iverson (556). pic.twitter.com/FzuJok1fZW

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 24, 2020