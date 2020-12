O Ζάιον «άγγιξε» το ρεκόρ του Άιβερσον! (pic)

Αυτό ήταν μόλις το 25ο συνολικά παιχνίδι του Ζάιον Ουίλιαμσον στο ΝΒΑ λόγω του περσινού του τραυματισμού με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν τα 2/3 της χρονιάς.

Τι έχει πετύχει σε αυτά τα 25 ματς; Απλούστατα μέτρησε 555 πόντους, μόλις έναν λιγότερο από τον Άλεν Άιβερσον ο οποίος στα 25 πρώτα παιχνίδια στο ΝΒΑ είχε 556 πόντους.

Έκτοτε κανείς άλλος παίκτης δεν μπόρεσε να πετύχει περισσότερους πόντους, με τον Ζάιον απλά να... αγγίζει αυτήν την επίδοση.

Zion Williamson now has 555 career points (finished with 15 tonight).

That is the most through a player's first 25 career games since Allen Iverson (556). pic.twitter.com/FzuJok1fZW

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 24, 2020