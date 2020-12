Χιλντ: Ο... Forrest Gump των Κινγκς απειλεί τον Στεφ Κάρι! (pics & vids)

Kινγκς και Νάγκετς έδωσαν ρεσιτάλ στην πρεμιέρα τους στο ΝΒΑ, σε ένα ματς που κρίθηκε στην 2η παράταση.

Ήρωας για το Σακραμέντο που έκανε την έκπληξη ήταν ο ηγέτης του, Μπάντι Χιλντ που με φόλοου στην εκπνοή χάρισε ένα μεγάλο διπλό και στη συνέχεια συνέχισε την παράδοση.

Έφυγε με... 1000 για τα αποδυτήρια όπως λατρεύει να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είχε κάνει και στο νικητήριο buzzer beater κόντρα στους Πίστονς.

Όπως είπε και ο εκφωνητής των Κινγκς.... «Run Buddy Run», εμπνευσμένος από την απίθανη οσκαρική ταινιά Forrest Gump με τον Τομ Χανκς και το διάσημο «Run Forrest Run». Ένα παιδί που... εκτελεί με απίθανα ποσοστά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Ένας υποτιμημένος παίκτης που κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο και το πανηγυρίζει στα αποδυτήρια, μια κίνηση-σήμα κατατεθέν.

Το gazzetta.gr στέκεται στον.... σεσημασμένο σουτέρ του Σακραμέντο που απειλεί τον Στεφ Κάρι και τα νούμερα του μέχρι στιγμής στο ΝΒΑ προκαλούν θαυμασμό. Ένα ταλέντο που δεν παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει γιατί παίζει σε έναν από τους χειρότερους οργανισμούς στο ΝΒΑ που ζει με τις αναμνήσεις της ομαδάρας του Ντίβατς, του Πέτζα, του Ουέμπερ και του Μπίμπι πριν από καμιά 20ετία.

Μπορεί να μην παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει, ωστόσο έχει πετύχει ξεχωριστά πράγματα στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο φοβερός Μπάντι Χιλντ έχει καλύτερα νούμερα από τον Στεφ Κάρι στις πρώτες του σεζόν στο ΝΒΑ στα τρίποντα, κάτι που δείχνει πολλά. Σκεφτείτε πως τον συγκρίνουμε με τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών.

Στις 9 Φλεβάρη του 2020, έδωσε ρεσιτάλ με 9/10 τρίποντα καθαρίζοντας το Σαν Αντόνιο.

Την βραδιά αυτή ο Μπαχαμέζος γκαρντ έγραψε ιστορία, αφού έφτασε τα 800 τρίποντα σε 296 ματς και έγινε ο παίκτης που πηγαίνει γρηγορότερα σε αυτό το νούμερο, αφήνοντας πίσω τον Στεφ Κάρι που το κατάφερε σε 305 ματς.

Buddy Hield is the fastest player in @NBAHistory to reach 800 made threes (296 games).

Previous fastest was Stephen Curry (305 games). pic.twitter.com/7SaBirr8K0

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 9, 2020