Χιλντ: Έγραψε ιστορία με το νικητήριο buzzer beater! (pic & vids)

Οι Κινγκς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Νάγκετς, με τον Μπάντι Χιλντ να βάζει το νικητήριο καλάθι.

Ο ηγέτης του Σακραμέντο με αυτό τον τρόπο έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 2 νικητήρια buzzer beater.

Οι άλλοι 2 είναι οι Κέβιν Μάρτιν (με το παράξενο στυλ στο σουτ για τους λάτρεις και το NBA2K) και o Reggie Theus.

Mάλιστα ο Χιλντ και σε αυτή περίπτωση, μετά το buzzer beater έφυγε για τα αποδυτήρια όπως είχε κάνει και κόντρα στους Πίστονς.

Buddy Hield is the 3rd player in Kings history with multiple career game-winning buzzer-beaters, joining Kevin Martin and Reggie Theus (including playoffs. pic.twitter.com/Y1Ri6I2haV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 24, 2020