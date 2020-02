Ο Λέοναρντ έχει ανάγκη τον περσινό Τζορτζ! (pics & vids)

Όμως ο PG13 έκανε υπομονή, πάλεψε και επέστρεψε δυνατότερος και καλύτερος από ποτέ. Έκλεισε την... πόρτα στον φόβο, βγήκε ξανά στο «αφρό» και πέρυσι έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τους Θάντερ, όντας τρίτος στην ψηφοφορία για ΜVP πίσω από Αντετοκούνμπο και Χάρντεν. Τελείωσε τη σεζόν με 28 πόντους (39% τρίποντα), 8.4 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 2.2 κλεψίματα. Career high και στις 4 κατηγορίες.

Τεράστια ποιότητα που δίνει πάντα το 100% και στις 2 πλευρές του παρκέ. Στην ελίτ του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και σίγουρα ένας εκ των 4-5 κορυφαίων two way players της λίγκας όταν είναι στα καλά του. Μην ξεχνάμε πως στο παρελθόν έχει παίξει 2 φορές στους τελικούς Ανατολής με τους Πέισερς, αλλά έπεσε πάνω στη Big Three των ΛεΜπρόν-Oυέιντ-Μπος και αποκλείστηκε.

Οι Κλίπερς τον θέλουν ηγέτη στα playoffs

Φέτος τα νούμερα του είναι πεσμένα. Σίγουρα παίζει ρόλο και το γεγονός πως στην ομάδα βρίσκεται ένας εκ των 3 κορυφαίων παικτών στη λίγκα, ο Καουάι Λέοναρντ. Ο PG13 έχει 21.7 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ, ενώ είναι καλύτερος στο τρίποντο (39.3%).

Οι Κλίπερς είναι μια ομάδα με πολλές λύσεις επιθετικά, αφού έχουν και τους Λου Ουίλιαμς και Μοντρέζλ Χάρελ που προσφέρουν αρκετά πράγματα. Όμως ακόμα κι έτσι ο Τζορτζ δεν είναι παίκτης των 21.5 πόντων μέσο όρο. Είναι για παραπάνω. Φέτος δεν είναι σταθερός στην απόδοση του και το ξέρει καλά.

Έχει ξεπεράσει τους 30 σε μόλις 7 ματς, ενώ το season high είναι οι 46 με τους Τίμπεργουλβς. Ο απόφοιτος του Fresno State ψάχνεται και θέλει να δείξει τον πραγματικό του εαυτό στις μεγάλες μάχες των playoffs. Ένα ελαφρυντικό έχει να κάνει με το γεγονός πως έχασε αρκετά ματς λόγω τραυματισμού.

Έχει πατήσει παρκέ 34 φορές, αλλά σίγουρα τα 7 ματς με 30+ πόντους δεν ανταποκρίνονται στην αξία του. Ο Τζορτζ είναι ένα επιθετικό υπερόπλο, ενώ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους περιφερειακούς αμυντικούς και κλέφτες της λίγκας. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αντέδρασε έξοχα στην δυσκολότερη στιγμή της καριέρας του και τον σοκαριστικό τραυματισμό. Ελάχιστοι θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκεται τώρα, αν είχαν πάθει το ίδιο.

Ο καλός Τζορτζ είναι το κλειδί για το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα όλοι ξέρουν πως ο Καουάι Λέοναρντ όταν έρθουν τα playoffs, θα είναι ακόμα καλύτερος. Η ιστορία αυτό έχει δείξει. Πάντα το κάνει, πάντα ανεβάζει επίπεδο και στροφές στην regular season και για αυτό έχει και 2 δαχτυλίδια. Το μεγάλο στοίχημα είναι ο Πολ Τζορτζ. Αν ο PG καταφέρει και θυμίσει λίγο από τον περσινό Τζορτζ, τότε οι αντίπαλοι θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν. Δύο παιχταράδες σε άμυνα και επίθεση.

Αν προσθέσετε και τους υπόλοιπους στο κάδρο και σκεφτείτε πως θα μπορούν να τελειώνουν τα ματς, τότε σε τρομάζουν. Σκεφτείτε πως η ομάδα του Ρίβερς θα έχει τη δυνατότητα να τελειώνει τα ματς με Μπέβερλι-Τζορτζ-Λέοναρντ. Υπάρχει ομάδα στο ΝΒΑ που διαθέτει καλύτερη αμυντική τριάδα στην περιφέρεια; Όχι!

Αλλά και στην επίθεση δεν πάει πίσω. Υπάρχει η ονειρεμένη τριάδα Ουίλιαμς-Τζορτζ-Λέοναρντ. Μπορεί να βρει κάποιος καλύτερη περιφερειακή τριάδα στην επίθεση. Πολύ δύσκολο.

Ο Καουάι ξέρει πως αν πάρει σημαντική βοήθεια από τον Τζορτζ, τότε θα είναι πιο εύκολο να φτάσει ξανά στην κορυφή του ΝΒΑ. Kαι μην ξεχνάτε πως το καλοκαίρι πριν υπογράψει ο Λέοναρντ, ζήτησε από τη διοίκηση των Κλίπερς να φέρει τον Τζορτζ. Δεν του χάλασε χατίρι και πλέον ονειρεύονται παρέα το δαχτυλίδι!

@Yg_Trece racks up 26 PTS and 6 STL in 29 MIN in the @LAClippers win, becoming the second player to reach those numbers in 30 MIN or less over the last 10 seasons.

The first was his current teammate, Kawhi Leonard (26 PTS, 7 STL in 24 MIN on 4/5/2015). pic.twitter.com/vp3XWv7eSd

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 27, 2019