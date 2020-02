Τέιτουμ: Η «εκτόξευση» που κάνει την Βοστώνη να ονειρεύεται! (pics & vids)

Νιώθει καλά φέτος στους Σέλτικς και έχει... εκτοξεύσει το παιχνίδι του.

Ο Τζέισουν Τέιτουμ... σκότωσε και τους Κλίπερς, αφού πέτυχε 39 πόντους, με τη Βοστώνη να επικρατεί στη 2η παράταση.

Ο σταρ των Κελτών εδώ και χρόνια προετοιμάζεται για να βγει μπροστά. Φέτος είναι η στιγμή του.

Κάνει... παπάδες με την ομάδα του Στίβενς και θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε All Star Game.

Το gazzetta.gr γράφει για τον 21χρονο παικταρά των Σέλτικς που θέλει να οδηγήσει ξανά την Βοστώνη στη Γη της Επαγγελίας.

All Star παικταράς ετών 21

Η συμμετοχή του στο Αll Star Game αποτέλεσε την ανταμοιβή των κόπων του

Φέτος τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά. Βρίσκεται στην 19η θέση των σκόρερ με 22.4 πόντους μέσο όρο, ενώ συνεισφέρει και στους άλλους τομείς.

Έχει 6.9 ριμπάουντ και 2.9 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα, δείχνοντας την πρόθεση να βοηθήσει σε όλα πάνω στο παρκέ για το καλό της ομάδας του.

Κάνει εντυπωσιακά πράγματα τον τελευταίο καιρό και τα συνδυάζει με ρεκόρ.

Ο τριτοετής φόργουορντ έγινε ο πιο νέος σε ηλικία παίκτης των Σέλτικς που έχει τουλάχιστον 25 πόντους σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια.

Ο Στίβενς τον αφήνει στο παρκέ περισσότερο από κάθε άλλον, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του.

Στις δύσκολες στιγμές πάντα είναι εκεί για να πάρει την ευθύνη και να συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του.

Το έκανε και κόντρα στους Κλίπερς με κρίσιμα καλάθια στην 1η και 2η παράταση. Τότε που ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους άντρες.

Ο Τζέισον μετά τους 39 κόντρα στην ομάδα του Ρίβερς, έφτασε τις 8 30άρες φέτος. Οι Σέλτικς πήραν τα 7 τελευταία ματς που ο Τέιτουμ μέτρησε 30+ πόντους, κάτι που δείχνει την εξάρτηση τους από τον σταρ τους.

Την περσινή σεζόν τελείωσε με 15.7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, κάτι που δείχνει την μεγάλη του φετινή βελτίωση.

The Celtics beat the Clippers 141-133 in double OT...

Jayson Tatum had his 8th 30-pt game of the season. The Celtics have won each of his last 7 games with 30 or more pts.

Also, Gordon Hayward had his 5th 20-pt & 10-reb game this season, a new career high for a single-season. pic.twitter.com/4MB9QEpD5u

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 14, 2020