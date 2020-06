Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε ξοδέψει ένα εκατομμύριο σε strip club! (pics & vid)

Θυμάστε που ένα από τα πιο πασίγνωστα strip clubs του Χιούστον είχε... αποσύρει τη φανέλα του Τζέιμς Χάρντεν, επειδή ήταν καλός πελάτης;

Πλέον, αποκαλύφθηκε και ο λόγος που έγινε αυτό, στο «The Joe Budden Podcast Episode 122», αφού ο παίκτης των Ρόκετς είχε ξοδέψει ένα εκατομμύριο δολάρια μέσα σε ένα βράδυ!

I feel like we don't talk enough about the fact that Harden spent so much money at a Houston strip club, he has a BANNER HANGING IN THE RAFTERS pic.twitter.com/E77kQjmd0g

— Alexis Morgan (@alexismorgan) May 29, 2018