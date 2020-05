Τόνι Μπράξτον: «Ο Ρόντμαν ήταν hot στα '90s, αλλά δεν βγαίναμε» (pic)

Το «The Last Dance» έγινε αφορμή για να γίνει flashback στις αιθέριες υπάρξεις που ήταν στο πλευρό του Ντένις Ρόντμαν, με αφορμή την παρουσία της Κάρμεν Ηλέκτρα στο ντοκιμαντέρ.

Μία από αυτές, ήταν η Τόνι Μπράξτον, αλλά όπως υποστήριξε η ίδια χρόνια μετά, δεν υπήρχε τίποτα... ρομαντικό μεταξύ των δύο πλευρών.

Η γνωστή τραγουδίστρια των επιτυχιών «Unbreak my heart» και «He wasn't man enough» έγραψε στο twitter της:

«Παρόλο που ο Ρόντμαν ήταν λίγο hot στα '90s, ποτέ δεν έβγαινα μαζί του. Ήμασταν στα VMAs».

IEven though @dennisrodman was kinda hot in the 90s, I never dated Dennis Rodman. We were at the VMAs. #TheLastDance pic.twitter.com/JFezY5rwjx

— Toni Braxton (@tonibraxton) April 27, 2020