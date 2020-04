Ρόντμαν - Ηλέκτρα: Ένας γάμος που κράτησε μόλις 9 ημέρες (pics & vids)

Ο Ντένις Ρόντμαν μπορεί να είχε εκκεντρικό στυλ και να ήταν ένα «bad boy» για την εποχή που έπαιζε στο ΝΒΑ, οι γυναίκες, όμως, έπεφταν αμέσως στα δίχτυα του.

Μία από αυτές ήταν και η Κάρμεν Ηλέκτρα, με την οποία παντρεύτηκε το 1998, όταν είχε ζητήσει ένα... διάλειμμα από τους Μπουλς, κάτι που έκανε έξαλλο τον Μάικλ Τζόρνταν, όπως ανέφερε ο ίδιος στο «The Last Dance».

Οι δυο τους οδηγήθηκαν στα σκαλιά της εκκλησίας στο Λας Βέγκας, αλλά εννέα ημέρες μετά ο ίδιος έκανε αίτηση για ακύρωση του γάμου, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται πέντε μήνες αργότερα.

Το gazzetta.gr γράφει για την θυελλώδη σχέση, από την οποία προέκυψε μια καλή φιλία.

Michael Jordan dragged Dennis Rodman out of a Vegas hotel with Carmen Electra. This man could do it all. #TheLastDance pic.twitter.com/7qgC3QnVfR

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) April 27, 2020