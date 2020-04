Ντένις Ρόντμαν: Οι γυναίκες της ζωής του! (pics)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Αν μη τι άλλο εκείνη που έκλεψε την παράσταση στην προβολή των δεύτερου «πακέτου» επεισοδίων δεν ήταν άλλη από την Κάρμεν Ηλέκτρα, η οποία υπήρξε σύζυγος του Ντένις Ρόντμαν για μόλις εννέα ημέρες!

Φυσικά δεν ήταν και η μοναδική γυναίκα που «σημάδεψε» το «σκουλήκι» του ΝΒΑ. Τόσο πριν την καριέρα του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, όσο κατά τη διάρκειά της και μετά το τέλος της.

ΑΝΙ ΜΠΕΪΚΣ

Η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε πιο... επίσημα στο πλευρό του Ρόντμαν ήταν η Άνι Μπέικς,με την οποία διατηρούσε σχέση από τα πρώτα χρόνια του στους Ντιτρόιτ Πίστονς και πριν φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. H σχέση τους ξεκίνησε το 1987 και έναν χρόνο αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους, Αλέξις Ρόντμαν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1991 στη Νεβάδα και χώρισε το 1992. Μάλιστα η Μπέικς έχει εκδώσει και βιβλίο το 1997 με τίτλο «My Walk On The Wild Side with Dennis Rodman» όπου υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για την ζωή του τον ιδιόρρυθμου Ντένις, όπως επίσης και για την σχέση τους.

ΜΑΝΤΟΝΑ

Με την διάσημη τραγουδίστρια της ποπ Μαντόνα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ήταν αυτό που λένε: «Χώριζαν και τα έβρισκαν». Η σχέση του χρονολογείται το 1995, την εποχή που ο Ντένις Ρόντμαν αγωνιζόιτν στο Σαν Αντόνιο όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της μετάβασής του στους Σικάγο Μπουλς. Μάλιστα η Μαντόνα ήταν... τρελή και παλαβή μαζί του και ήθελε να κάνουν παιδί. Φημολογείται ότι είχε ναυλώσει αεροπλάνο για να τον μεταφέρει από το Λας Βέγκας στη Νέα Υόρκη επειδή είχε... ωορρηξία! Ο Ρόντμαν πήγε ωστόσο η σταρ της ποπ δεν έκανε ποτέ παιδί μαζί του...

ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ

Η Κάρμεν Ηλέκτρα κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας με την παρουσία της στο Last Dance! Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1998 και δη την εποχή που ο τρελο-Ντένις μεσουρανούσε με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Λας Βέγκας, αλλά εννέα ημέρες μετά ο ίδιος έκανε αίτηση για ακύρωση του γάμου, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται πέντε μήνες αργότερα.Είναι αυτό που λένε: «What happens in Vegas, stays in Vegas». «Είναι ωραίο να ζεις τη στιγμή. Νομίζεις ότι είναι ρομαντικό, αλλά μετά συνειδητοποιείς "Θεέ μου, τί κάναμε στο Λας Βέγκας;". Είναι σαν να παίρνεις ένα cheeseburger σε fast food» ήταν η τότε αντίδραση της Κάρμεν Ηλέκτρα.

ΜΙΣΕΛ ΜΟΓΙΕΡ

Η Μισέλ Μόγιερ ήταν η μητέρα των δύο άλλων παιδιών του. Του 20χρονου (σήμερα) Ντι Τζέι Ρόντμαν και της 19χρονης Τρίνιτι Ρόντμαν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003 και μάλιστα ανήμερα των 43ων γενεθλίων του Ρόντμαν αλλά χώρισε το 2004. Παρόλα αυτά προσπάθησαν μέχρι το 2012 να μείνουν μαζί, αλλά αποδείχθηκε... άδικος κόπος με αποτέλεσμα να βγει και το οριστικό τους διαζύγιο την ίδια χρονιά.