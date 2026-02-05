Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε πήγε στους Μπουλς, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα μείνει στο Σικάγο.

Δεν έμεινε στη Νέα Υόρκη ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόργουορντ έγινε ανταλλαγή και κατέληξε στους Μπουλς, οι οποίοι πήραν τον Ντέιλεν Τέρι.

Πάντως δεν είναι σίγουρο πως θα μείνει στο ρόστερ των ταύρων που έχουν κάνει πολλές ανταλλαγές το τελευταίο διάστημα και ψάχνονται γενικά πριν την trade deadline.

Οι κινήσεις των Μπουλς και το ερωτηματικό για Γιαμπουσέλε

To Σικάγο είναι πολύ δραστήριο τις τελευταίες ώρες με πολλές κινήσεις και ανταλλαγές. Κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά και για το μέλλον του Γάλλου.

Aρχικά Σικάγο, Μινεσότα και Ντιτρόιτ πρωταγωνίστησαν και trade τριών ομάδων. Άιβι και Κόνλεϊ πήγαν στους Μπουλς, ενώ Χέρτερ με Σάριτς πήγαν Πίστονς. Το Ντιτρόιτ πήρε και ένα protected swap πρώτου γύρου. Και η Μινεσότα έκανε χώρο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Οι ταύροι δεν σταμάτησαν εκεί και έστειλαν στους Σέλτικς τον Νίκολα Βούτσεβιτς και πήραν τον Άνφερνι Σάιμονς. Τέλος παραχώρησαν τον Κόμπι Γουάιτ και τον Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ στους Χόρνετς και απέκτησαν τον Κόλιν Σέξτον, τον Ουσμάν Ντιένγκ και τρία picks δεύτερου γύρου.

Ένα εντελώς διαφοερικό ρόστερ. Και αν κρίνουμε από τη σεζόν του Γιαμπουσέλε ( 2.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ στα 8.9 λεπτά που πατούσε παρκέ φέτος στη Νέα Υόρκη), είναι δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά τι θα γίνει με τον Γιαμπουσέλε. Πάντως σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ίαν Μπέγκλεϊ o Γιαμπουσέλε θα παραμείνει στο Σικάγο.

Oι σειρήνες από την Ευρώπη

Υπάρχουν φυσικά και ευρωπαϊκές ομάδες που δεν είναι αδιάφορες. Σύμφωνα με το Sport5 από το Ισραήλ, υπήρξαν διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γιαμπουσέλε, προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Στέφαν Μπόντι της New York Post, ο Γάλλος κλήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία ότι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να τον υπογράψει. «Δεν κλείνω καμία πόρτα», ανέφερε μεταξύ άλλων. Φυσικά ο Γάλλος εξακολουθεί να βρίσκεται στο... στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Άλλωστε ο Γιαμπουσέλε έκανε τη διαφορά στην Euroleague με τη φανέλα της Ρεάλ.

Το συμβόλαιο και οι ετήσιες αποδοχές του

O Γάλλος έχει συμβόλαιο μέχρι και τη φετινή σεζόν. Το καλοκαίρι του 2026 υπάρχει player option στη συμφωνία, κάτι που σημαίνει πως από εκείνον θα εξαρτηθεί το αν θα μείνει ή θα φύγει. Αν φυσικά βρίσκεται μέχρι τότε στο Σικάγο.

Στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2027-28 θα είναι unrestricted free agent, αν τελικά εξαντλήσει το συμβόλαιο του και είναι μέχρι τότε στην ομάδα. Ο ετήσιος φετινός μισθός του είναι 5.5 εκατ. δολάρια, ενώ τη νέα σεζόν είναι να πάρει 5.775.000.