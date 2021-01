Ρόκετς: Ο Χάρντεν που άφησε... καμένη γη και η τελευταία ελπίδα! (pic & vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν βρισκόταν στο Χιούστον από το 2012. Πλέον όμως φορά τη φανέλα των Νετς, αφήνοντας τους Ρόκετς να τραβήξουν τον δικό τους δρόμο και να... απογαλακτιστούν από το παιχνίδι του.

Ο Μούσιας άφησε... καμένη γη στο Χιούστον, κάτι που συμβαίνει σε κάθε ομάδα που χάνει τον σταρ της.

Χάνεται ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον για την ομάδα, η οποία πρέπει να βρει νέες σταθερές για να γίνει και πάλι ανταγωνιστική.

Το gazzetta.gr στέκεται στη νέα εποχή του Χιούστον και στα... στοιχήματα που είναι αναγκαίο να βγουν για να έχουν μια αξιοπρεπή σεζόν.

O Xάρντεν ήταν ο άνθρωπος που έκανε τα πράγματα να κινούνται στην επίθεση των Ρόκετς. Έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι της ομάδας και ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων, σε σημείο που πολλές φορές το παράκανε με τον ατομισμό του.

Το isolation έδινε και έπαιρνε, ωστόσο αυτό το στυλ οδήγησε την ομάδα σε συνεχόμενες παρουσίες στα playoffs από το 2013 μέχρι και πέρυσι.

Μπορεί ποτέ να μην έφτασαν τελικούς ΝΒΑ, ωστόσο πάντα βρισκόντουσαν στην postseason και διεκδικούσαν πράγματα. Μάλιστα σε 2 περιπτώσεις έφτασαν σε τελικούς Δύσης, αλλά εκεί αποκλείστηκαν από τους απίθανους Ουόριορς του Κάρι.

Πριν έρθει ο Χάρντεν, το Χιούστον μετρούσε 3 σερί σεζόν χωρίς playoffs.

Η φυγή του Μούσια δημιουργεί νέες συνθήκες στην πόλη. Αφήνει πίσω του... καμένη γη, αφού πάντα όταν φεύγει ο ηγέτης, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Έρχεται ο... μαρασμός, χάνεται το ενδιαφέρον για την ομάδα από το κοινό του ΝΒΑ και βγαίνει λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σκεφτείτε τι περνούσε το Κλίβελαντ, τις φορές που έφυγε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πάντως υπάρχει μια ελπίδα στον πλανήτη του Χιούστον.

Αν δει κάποιος το ρόστερ των Ρόκετς και το συγκρίνει με άλλα στη Δύση, θα καταλάβει πως οι ρουκέτες έχουν λίγες ελπίδες για playoffs.

Πρώτα απ' όλα υπάρχουν 2 πολύ χρήσιμοι παίκτες που ξέρουν καλά την ομάδα, όπως ο Τάκερ και ο Γκόρντον, για τους οποίους όμως υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα πως ήθελαν να αποχωρήσουν από την ομάδα.

Ειδικά ο Τάκερ δεν δίστασε να το δείξει πολλές φορές. Εκτός από τους 2 παραπάνω κύριους, σημεία αναφοράς στην ομάδα είναι οι Γουντ, Ολαντίπο, Κάζινς και Ουόλ

Το καλύτερο που έχει συμβεί φέτος στους Ρόκετς είναι ο Κρίστιαν Γουντ.

Τον εμπιστεύτηκαν στη free agency και μέχρι στιγμής δείχνει να τους δικαιώνει.

Ο Κρίστιαν διαθέτει εξαιρετικές κινήσεις στη ρακέτα, ενώ έχει καλό χειρισμό μπάλας για τη θέση που παίζει. Είναι 20ος σκόρερ με 23.5 πόντους μέσο όρο και 10ος ριμπάουντερ με 10.8 ανά παιχνίδι.

Ο Κάζινς σίγουρα δεν θυμίζει τον παίκτη του Σακραμέντο και της Νέας Ορλεάνης, ωστόσο με τη φοβερή εμφάνιση του στη νίκη με το Ντάλας, έδωσε και πάλι ελπίδα στους φιλάθλους των ρουκετών.

