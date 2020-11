Θάντερ: Μάζεψαν picks για... μια ζωή και ετοιμάζονται να πατήσουν τη σκανδάλη! (pics)

Από τότε που ανέλαβε GM των Θάντερ ο Σαμ Πρέστι έχει κάνει δουλίτσα.

Με τις ενέργειες του η Οκλαχόμα έχει πάρει στα χέρια της 27 μελλοντικά picks στην καλύτερη περίπτωση.

Επιπλέον η ανταλλαγή του Στίβεν Άνταμς στους Πέλικανς μπορεί να αποδυνάμωσε την ομάδα, όμως επέτρεψε στην Οκλαχόμα να γράψει ιστορία, αφού εξοικονόμησε 27.5 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο trade exception είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών.

Το gazzetta.gr γράφει για την ομάδα που έχει όλα τα εφόδια για να τραβήξει τη... σκανδάλη στο μέλλον με όλα αυτά τα draft picks, προσελκύωντας σταρ.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχουν οι Θάντερ στα χέρια τους αυτή τη στιγμή.

Αρχικά με τις ενέργειες του Πρέστι πήραν τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι του Ολυμπιακού στο Νο.17 και έστειλαν τον Ρούμπιο στους Σανς για να καταλήξει στους Τίμπεργουλβς, ελευθερώνοντας χώρο. Επίσης απέκτησαν τον Τσέχο γκαρντ Κρέιτσι στο Νο.37, ενώ πήραν και την μεγάλη ελπίδα της Τουρκίας Ομέρ Γιουρτσεβέν ως undrafted.

Για το draft του 2021 έχουν το pick των Χιτ στον πρώτο γύρο, των Ουόριορς στον πρώτο γύρο και τη δυνατότητα να ανταλλάξουν το pick τους με τους Ρόκετς εκτός και αν αφορά TOP 4.

Για το draft του 2022 έχουν πικ πρώτου γύρου αν είναι μέσα στο TOP 14, το pick πρώτου γύρου των Κλίπερς και των pick πρώτου γύρου των Σανς αν είναι εκτός TOP 13.

Πάμε και στο draft του 2023. Μπορούν να κάνουν τράμπα το pick τους με εκείνο των Κλίπερς, έχουν το pick των Χιτ αν είναι εκτός TOP 15 και των Σανς αν είναι εκτός TOP 11.

Στο draft της επόμενης σεζόν έχουν φυσικά το pick πρώτου γύρου, το pick πρώτου γύρου των Κλίπερς, των Ρόκετς αν είναι εκτός TOP 5, το pick των Χιτ αν είναι εκτός TOP 15 και των Σανς αν είναι εκτός TOP 9. Eπιπλέον το pick των Χόρνετς στον δεύτερο γύρο.

Για το draft του 2025, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το καλύτερο pick μεταξύ Λέικερς και Ρόκετς, το pick πρώτου γύρου των Σίξερς, των Χιτ αν είναι εκτός TOP 15 και το pick πρώτου γύρου των Σανς. Τέλος και το pick δευτέρου γύρου των Χοκς.

Για το draft του 2026, εκτός από το δικό τους pick πρώτου γύρου, έχουν των Ρόκετς αν είναι εκτός TOP 5, το pick πρώτου γύρου των Κλίπερς, αλλά και των Χιτ.

Τέλος για το draft του 2027, εκτός από τα δικά τους picks πρώτου και δεύτερου γύρου, έχουν και pick 2ου γύρου των Πέισερς.

OKC's first-round picks through 2026

2020:

No. 25

No. 28

2021:

Own first

MIA first

HOU pick swap

2022:

Own first

LAC first

PHX first

2023:

Own first

MIA first

LAC pick swap

2024:

Own first

LAC first

HOU first

2025:

HOU pick swap

2026:

Own first

LAC first

HOU first pic.twitter.com/KJwE3mJERT

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2020