Θάντερ: Θα σπάσουν το ρεκόρ των Γουόριορς; (poll)

Οι Θάντερ κάνουν παρέλαση με 23 νίκες και μόλις μια ήττα, με το Gazzetta να ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν αν θα σπάσουν το ρεκόρ των Γουόριορς.

Η Οκλαχόμα είναι ασταμάτητη φέτος και έχει βάλει στόχο να σπάσει το ρεκόρ (73-9) των Γουόριορς για τις περισσότερες νίκες σε μια regular season. Οι Θάντερ έκαναν πλάκα και στους Τζαζ και επικράτησαν με 131-101. Έτσι ανέβηκαν στο 23-1 και συνεχίζουν να τρομοκρατούν κόσμο.

Στο 23-1, κορυφαία άμυνα και δεύτερη επίθεση

Οι Θάντερ με τα όσα κάνουν στο παρκέ και αν κρατηθεί υγιής ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, μπορούν να ελπίζουν πως θα φτάσουν κοντά στο να σπάσουν το ρεκόρ των πολεμιστών. Και γιατί όχι να το καταφέρουν.

Η Οκλαχόμα σε αρκετά ματς το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο και δεν δείχνει να δυσκολεύεται ιδιαίτερα κόντρα στους αντιπάλους της. Μιλάμε για την κορυφαία άμυνα της λίγκας. Σε... πνίγει, σου βγάζει το λάδι, σε κουράζει και σε αναγκάζει να υποκλιθείς. Νιάτα με ταλέντο που έχουν φτιάξει ενα εκρηκρικό μείγμα υπό την καθοδήγηση του Ντάιγκνο από τον πάγκο. Δέχεται 107.1 πόντους ανά ματς.

Πάμε και στην επίθεση που βλέπει την πλάτη μόνο των Νάγκετς. Σκοράρει 122.7 πόντους και είναι στη δεύτερη θέση της λίστας. Παίρνει τα ματς της με +15.5 πόντους κατά μέσο όρο.

Έχει φτιάξει ένα φοβερό σύνολο που σε αυτή τη στιγμή της σεζόν, δεν δείχνει να έχει ψεγάδια! Tρίτη ομάδα στην ιστορία που ξεκινά σεζόν με 23-1 ή καλύτερο ρεκόρ.

Μπορούν να σπάσουν το 73-9 των Γουόριορς;

Ένα στοιχείο που δεν μπορεί να υπολογίσει κάποιος είναι οι τραυματισμοί που θα έχουν από εδώ και πέρα, το πόσο σοβαροί θα είναι και ποιοι παίκτες θα σταθούν άτυχοι.

Οι Γουόριορς της σεζόν 2015-16 χτίστηκαν διαφορετικά, αλλά είχαν εξίσου μεγάλο αντίκτυπο επειδή παρέμειναν σχετικά υγιείς. Δεν είχαν ατυχίες μέσα στη σεζόν. Μια σπουδαία ομάδα με τους Κάρι και Τόμπσον να κάνουν... παπάδες, αλλά στο τέλος της σεζόν να χάνουν το πρωτάθλημα από τους Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ.

Το Γκόλντεν Στέιτ λοιπόν ξεκίνησε εκείνη τη σεζόν με το απίθανο 24-0, ενώ μετά από λίγο έφτασε στο 36-2. Μέχρι να τελειώσει με 73-9 και να σπάσει το ρεκόρ των Μπουλς. Δεν έχασαν ποτέ συνεχόμενα παιχνίδια και έχασαν μόνο δύο φορές δύο από τα τρία.

Μένει να δούμε αν οι Θάντερ θα τους απειλήσουν. Μέχρι τώρα τα πάνε εξαιρετικά.

Loading...