Θάντερ: Εξοικονόμησαν 27.5 εκατ. ευρώ λόγω Άνταμς και έγραψαν ιστορία! (pic)

Στους Πέλικανς για 2 χρόνια θα παίζει ο Στίβεν Άνταμς που υπέγραψε συμβόλαιο και 35 εκατ. δολαρίων, φεύγοντας με ανταλλαγή από τους Θάντερ.

Πάντως μεγάλοι κερδισμένοι οικονομικά ήταν η Οκλαχόμα που εξοικονόμησε 27.5 εκατ. ευρώ και έγραψε ιστορία, αφού το συγκεκριμένο trade exception είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών.

Η ανταλλαγή που έφερε τον Νεοζηλανδό στη Νέα Ορλεάνη ήταν τετραπλή, αφού συμμετείχαν και οι Μπακς με τους Νάγκετς.

Κάνει καλή δουλίτσα ο GM των Θάντερ, Σαμ Πρέστι με τον χώρο στο salary cap και τα picks που έχει μαζέψει για πολλά χρόνια.

The $27..5M trade exception that OKC has created from the Steve Adams trade to NOP is the largest (for now) in NBA history. OKC will have a year to use.

