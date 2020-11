Στη Νέα Ορλεάνη ο Στίβεν Άνταμς!

Οι Θάντερ το είχαν ξεκαθαρίσει. Όλοι μπορούν να γίνουν ανταλλαγή. Το rebuilding θα είναι γενναίο. Την πρώτη ημέρα της μετακίνησης των ελεύθερων, η Οκλαχόμα ετοιμάζεται και για μία ανταλλαγή.

Με τον Στίβεν Άνταμς να προορίζεται για τους Πέλικανς. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ήταν γνωστά αυτά που προσφέρουν από τη Νέα Ορλεάνη, αλλά είναι δεδομένο ότι ο general manager της OKC, Σαμ Πρέστι θα έχει ζητήσει επιλογές στα επόμενα draft.

Για να τις προσθέσει στην ήδη μεγάλη συλλογή του οργανισμού.

New Orleans is finalizing deal to acquire Steven Adams from Oklahoma City, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/Hx5MSXIgF9

