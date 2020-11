Ουόριορς: Ποιος τους έχει... καταραστεί; (pics & vids)

Είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας. Οι Ουόριορς έζησαν ένδοξες στιγμές τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας 3 τίτλους και παίζοντας σε 5 τελικούς.

Η ομάδαρα των splash brothers, Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον και του Αντρέ Ιγκουοντάλα έβαλε στο δυναμικό της το 2016 και τον Κέβιν Ντουραντ, διαλύοντας τον ανταγωνισμό.

Όμως από τους τελικούς του 2019 μέχρι σήμερα δεν σταματούν να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς κορυφαίων παικτών, προσπαθώντας να μαζέψουν τα κομμάτια τους.

Το gazzetta.gr γράφει για τους ασταμάτητους κάποτε Ουόριορς που πλέον δεν προλαβαίνουν να μετρούν... πληγές και καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμα μία πολύ νωρίς, τον σοβαρό τραυματισμό του Τόμπσον που χάνει όλη τη σεζόν.

Το καλοκαίρι του 2016, ο Κέβιν Ντουράντ άφησε τους Θάντερ, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τους Ουόριορς για να ενώσει τις δυνάμεις του με τους Κάρι, Τόμπσον και Γκριν και να φτιάξουν μια ανεπανάληπτη superteam στο Γκόλντεν Στέιτ.

Αυτή η κίνηση έφερε στους... πολεμιστές 2 σερί πρωταθλήματα του 2017 και το 2018, αφού κανείς δεν μπορούσε να τους απειλήσει. Είναι φτιάξει μια ομάδα που δεν είχε αντίπαλο.

Φυσικά η επιλογή του KD να πάει στους ήδη εξαιρετικούς Ουόριορς, έφερε τεράστιες αντιδράσεις σε όλη τη λίγκα και φυσικά στις τάξεις των φιλάθλων, οι οποίο ήξεραν πως δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός πλέον.

Οι Ουόριορς δέχθηκαν πολλές... κατάρες για αυτό που έκαναν, αφού έφτιαξαν μια ομάδα άτρωτη που ότι... κεφάλι να την έκοβες θα έβγαζε ένα άλλο για να σε κατασπαράξει.

Το 2019 οι Ουόριορς πήγαν στου τελικούς με μοναδικό στόχο να κάνουν το three-peat απέναντι στους εξαιρετικούς Ράπτορς του Λέοναρντ. Όμως όταν πήγαιναν να πιστέψουν στην ανατροπή, πάντα ένας σοκαριστικός τραυματισμός τους έφραζε τον δρόμο.

Αρχικά o Kέβιν Ντουράντ υπέστη ρήξη αχίλλειου στο Game 5 των τελικών. Ο KD δεν ήταν απόλυτα έτοιμος, οι Ουόριορς ρίσκαραν με τη συμμετοχή του και μπορεί να πήραν το ματς, αλλά έχασαν τον 2 φορές MVP των τελικών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και το Game 6 για να τους... διαλύσει. Εκεί που προσπαθούσαν να ισοφαρίσουν τη σειρά, ήρθε η άτυχη στιγμή για τον Κλέι Τόμπσον. Σε μια προσπάθεια του για κάρφωμα, έπεσε άτσαλα στο παρκέ και υπέστη ρήξη χιαστού.

Το... τρένο είχε φύγει για τους Ουόριορς, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή γνώριζαν πως θα αργήσουν να ξαναδούν στα παρκέ τον Κλέι, ενώ ο Ντουράντ δεν θα συνέχιζε την καριέρρα του στους πολεμιστές. Βέβαια το... δράμα δεν είχε τελειώσει.

Ο Ντουράντ έφυγε, ο Κλέι ήταν off για όλη τη σεζόν και πλέον έμεναν μόνο ο Κάρι και ο Γκριν. Όμως όυτε αυτοί τη... γλίτωσαν. O κορυφαίος σουτέρ του κόσμο έσπασε το χέρι του στα τέλη Οκτώβρη του 2019 και όλα τελείωσαν για τους Ουόριορς, Η σεζόν είχε ήδη τελείωσει προτού καν ξεκινήσει. Στη συνέχεια αρκετά ματς έχασε και ο Ντρέιμοντ Γκριν λόγω τραυματισμού για να δέσει το γλυκό.

Οι Ουόριορς σε αρκετά ματς θύμισαν... νοσοκομείο, μένοντας με 9 παίκτες και πολλές λύσεις ανάγκης. Μάλιστα υπήρχε απειλή από το όριο του ΝΒΑ. Τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο, με τη σεζόν να τελειώνει με ρεκόρ 15-50.

Και η... κακοδαιμονία συνεχίστηκε και τη σεζόν 2020-21 που ετοιμαζόμαστε να μπούμε. Ο Κλέι Τόμπσον υπέστη ρήξη αχίλλειου, αυτή τη φορά στο άλλο πόδι και θα χάσει δεύτερη σερί σεζόν της καριέρας του. Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν σοκαρίστηκαν στο άκουσμα της είδησης, μην μπορώντας να πιστέψουν πως η ομάδα τους δεν μπορεί να κρατηθεί μακριά από την ατυχία των τραυματισμών.

Klay Thompson will miss the season with an Achilles injury. pic.twitter.com/wlLWh7cw9W

— NBA TV (@NBATV) November 19, 2020