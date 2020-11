Ουόριορς: Πήραν Ούμπρε για αντί-Τόμπσον! (pic)

O Kλέι Τόμπσον στάθηκε άτυχος ξανά αφού υπέστη ρήξη αχίλλειου και θα χάσει και τη φετινή σεζόν.

Οι Ουόριορς δεν έχασαν χρόνο μετά τα δυσάρεστα νέα και κινήθηκαν για να να καλύψουν την... τρύπα στο ρόστερ.

Το Γκόλντεν Στέιτ απέκτησε τον Κέλι Ούμπρε τζούνιορ από τους Θάντερ για ένα προστατευμένο πικ πρώτου γύρου το 2021

Βέβαια αν οι... πολεμιστές τερματίσουν στο ΤΟP 20, τότε θα στείλουν 2 πικ πρώτου γύρου στην Οκλαχόμα. Πέρυσι ο Ούμπρε είχε 18.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ.

