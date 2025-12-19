Σανς - Γουόριορς 99-98: Το Φοίνιξ πήρε το... θρίλερ με βολή στο 0.4
Φοβερό ματς έγινε στο Φοίνιξ. Τελικά οι Σανς ήταν εκείνοι που... έκλεψαν τη νίκη με μια βολή του Γκούντγουιν στα 0.4 για το 99-98 απέναντι στους Γουόριορς. Με αυτόν τον τρόπο οι νικητές πήγαν στο 15-12, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 13-15.
Από την πλευρά των νικητών ο Μπούκερ τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, ενώ ο Μπρουκς είχε 24 πόντους. Οι ήλιοι είχαν μόλις 19 ασίστ αλλά το πήραν το ματς κόντρα στις 27 των πολεμιστών.
Στον αντίποδα για τους Γουόριορς που χρειάζεται να ξυπνήσουν και να βρουν ρυθμό και νίκες, 31 πόντους είχε ο Μπάτλερ, ενώ ο Κάρι έμεινε στους 15 πόντους αλλά με 3/13 σουτ.
