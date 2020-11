Ουόριορς: Έμειναν άφωνοι Κάρι - Γκριν όταν έμαθαν για τον τραυματισμό του Τόμπσον! (pic)

Έχουν περάσει πολλά μαζί, είναι δεμένοι σαν οικογένεια και έχουν φέρει τους Ουόριορς στην κορυφή 3 φορές τα τελευταία χρόνια. Στεφ Κάρι και Ντρέιμοντ Γκριν δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ο Κλέι Τόμπσον θα χάσει 2η σερί σεζόν λόγω τραυματισμού.

Ο GM Μπομπ Μάιερς μετέφερε στους Κάρι και Γκριν τα δυσάρεστα μαντάτα για τον Κλέι και στην άλλη γραμμή υπήρχε η απόλυτη ησυχία, όταν έμαθαν τα νέα.

Κάρι και Γκριν πόνεσαν πολύ για την νέα μεγάλη ατυχία του φίλου και συμπαίκτη τους.

GM Bob Myers called Stephen Curry and Draymond Green with the devastating news of Klay Thompson’s right Achilles tear that is expected to cost him the season. On the other end of the line, “silence.” “It hurts,” Myers said. pic.twitter.com/IVKWx60g3M

— Janie McCauley (@JanieMcCAP) November 19, 2020