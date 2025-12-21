Με τον Στεφ Κάρι να κάνει τη διαφορά στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, οι Γουόριορς άντεξαν στην αντεπίθεση των Σανς και πήραν μια μεγάλη νίκη με 119-116.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έβγαλαν αντίδραση την κατάλληλη στιγμή και λύγισαν τους Φοίνιξ Σανς με 119-116 στο Chase Center, βάζοντας τέλος σε σερί τριών ηττών.

Οι Σανς μπήκαν στο παρκέ με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους. Με τον Ντέβιν Μπούκερ σε εξαιρετικό βράδυ και τον Ντίλον Μπρουκς να ξεκινά με 5/5 σουτ, το Φοίνιξ σούταρε με εκρηκτικό 70,8% στο πρώτο δωδεκάλεπτο και έκλεισε την περίοδο στο +12 (44-32), βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Στη συνέχεια, εκείνοι ροκάνισαν τη διαφορά, όμως το πρώτο μέρος σημαδεύτηκε από την αποβολή του Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος δέχθηκε δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές, αρχικά για σπρώξιμο στον Κόλιν Γκιλέσπι και στη συνέχεια για έντονες διαμαρτυρίες, με τον Στιβ Κερ να χρεώνεται επίσης τεχνική ποινή.

Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα από το Γκόλντεν Στέιτ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και γύρισε το παιχνίδι. Με επί μέρους 29-20 στην τρίτη περίοδο, οι «πολεμιστές» πήραν το προβάδισμα (93-87) με το φινάλε να είναι... θρίλερ, αλλά να έχει την υπογραφή του Στεφ Κάρι.

Ο Στεφ Κάρι ολοκλήρωσε το ματς με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Τζίμι Μπάτλερ να προσθέτει 25 πόντους. Για τους Σανς, η συγκλονιστική εμφάνιση του Ντέβιν Μπούκερ (38 πόντοι) δεν ήταν αρκετή, ενώ ο Μπρουκς έμεινε στους 22 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-44, 64-67, 93-87, 119-116

Πέλικανς - Πέισερς 128-109

Οι Πέλικανς πραγματοποίησαν μία από τις πιο γεμάτες και πειστικές εμφανίσεις τους στη φετινή σεζόν, επικρατώντας άνετα των Ιντιάνα Πέισερς με 128-109 και φτάνοντας στη τέταρτη διαδοχική τους νίκη, που αποτελεί και το καλύτερο σερί τους μέχρι στιγμής.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον, που για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ήρθε από τον πάγκο μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, ήταν ο βασικός εκφραστής της εκρηκτικής εκκίνησης, πετυχαίνοντας 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η ομάδα πήρε σημαντική βοήθεια από τον πάγκο της.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (9/14 σουτ, 11/13 βολές), 7 ριμπάουντ και μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Σαντίκ Μπέι (18π.), Τρέι Μέρφι ΙΙΙ και Ντέρικ Κουίν (από 17 πόντους), με τον Κουίν να προσθέτει και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόρνταν Πουλ είχε 16 πόντους.

Για την Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, με τους Τζόνι Φέρφι (18π.) και Τι Τζέι ΜακΚόνελ (16π., 8 ασίστ) να ακολουθούν, χωρίς όμως να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Οι Πέισερς γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους, καθυστερώντας παράλληλα την επίτευξη της 1.000ής νίκης του Ρικ Καρλάιλ στην καριέρα του ως head coach στο NBA.

Τα δωδεκάλεπτα: 44-27, 64-49, 98-79, 128-109