NBA All Star Game: Τα 10 καλύτερα... show της ιστορίας! (vids)

Λίγες ώρες έμειναν από το All Star Game (από το 2018 δεν υπάρχει το East vs West, ενώ και φέτος θα έχουμε το Team Giannis vs Τeam LeBron).

Στο Σικάγο θα απολαύσουμε τα κορυφαία αστέρια της λίγκας και το gazzetta.gr διάλεξε 10 αξέχαστες παραστάσεις των stars του ΝΒΑ και σας τις παρουσιάζει.

Isiah Thomas (1986)

Στο Αll Star Game του 1996 έλαμψε το άστρο του Αϊζάια Τόμας, του σημαντικότερου παίκτη στην ιστορία των Πίστονς. Η απουσία του Μάικλ Τζόρνταν, έδωσε την ευκαιρία στον γκαρντ του Ντιτρόιτ να ηγηθεί της Ανατολής. Ο Αϊζάια τα κατάφερε εξαιρετικά. Τελείωσε το ματς με 30 πόντους με 11/19 σουτ, αλλά και 10 ασίστ, παίρνοντας το βραβείο του MVP. Aν και έχανε για 2 στο τέλος της τρίτης περιόδου, η ομάδα της Ανατολής επικράτησε με 139-132 της Δύσης.

Michael Jordan (1988)

Δεν θα μπορούσε να λείπει ο κορυφαίος όλων των εποχών από τη λίστα. Ο Τζόρνταν σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του στo Σικάγο, την πόλη που φιλοξένησε το All Star Game και φυσικά ο Μάικλ μεγαλούργησε. O Air φόρτωσε το καλάθι της Δύσης με 40 πόντους, σουτάροντας με το εντυπωσιακό 17/23 σουτ εντός πεδιάς και 6/6 βολές. Φυσικά η Ανατολή δεν γινόταν να χάσει, φτάνοντας στο τελικό 138-133. Εκείνο ήταν πρώτο βραβείο MVP σε All Star Game, ενώ πολύ καλό ματς είχε κάνει ο Ντομινίκ Ουίλκινς με 29. Ο ηγέτης των Μπουλς εκείνο το βράδυ στο Madison Square Garden ήταν σκέτη μαγεία, δείχνοντας τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια με το Σικάγο

Magic Johnson (1992)

Το 1992 ο Μάτζικ Τζόνσον είχε πατήσει τα 32, ενώ πριν το ξεκίνημα της σεζόν είχε αποσυρθεί από τη δράση, αφού είχε διαγνωσθεί με HIV. Το μεγαλείο του οδήγησε τους fans του ΝΒΑ να τον ψηφίσουν και να τον στείλουν στο All Star Game. Mε τις ευλογίες του Ντέιβιντ Στερν αποφάσισε να παίξει, παρόλο που είχε αποσυρθεί! Η Δύση κατάφερε να επικρατήσει, με τον σταρ των Λέικερς να γράφει στο κοντέρ του 25 πόντους, έχοντας το φοβερό 9/12 εντός πεδιάς. Επιπλέον ο «μάγος» της πάσας μοίρασε και 9 ασίστ, παίρνοντας σπίτι το βραβείο του MVP.

Allen Iverson (2001)

H ανατροπάρα στο All Star Game της Ουάσινγκτον. Κατά πολλούς εκείνο ήταν το καλύτερο ματς East vs West όλων των εποχών! Η Ανατολή έχανε για 19 πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου και όλοι πίστεψαν πως όλα τελείωσαν. Όλοι εκτός από έναν. Ο σπουδαίος Άλεν Άιβερσον το πήρε… πάνω του με 15 πόντους στο 4ο δωδεκάλεπτο, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη θρίλερ με 111-110. Συνολικά στο ματς μέτρησε 25 πόντους, κερδίζοντας το βραβείο του MVP, σε ένα ματς που αποτελεί διαφήμιση για το κυρίως αγώνα της Κυριακής στα All Star Game. Ο Άιβερσον είχε την απάντηση στα δύσκολα που του έβαλε η Δύση.

Kevin Garnett (2003)

Το All Star Game του 2003 ήταν το τελευταίο στην καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν, όμως την παράσταση έκλεψε ο… οδοστρωτήρας της Μινεσότα, Κέβιν Γκαρνέτ. Ο KG έπαιξε 41 λεπτά στο θρίλερ της Δύσης με την Ανατολή, ένα ματς που κρίθηκε με 155-145 υπέρ της Δύσης στην δεύτερη παράταση παρακαλώ. Ο «Big Ticket» σταμάτησε στους 37 πόντους με 17/24 και 9 ριμπάουντ, κάτι που του επέτρεψε να αναδειχθεί ο κορυφαίος της αναμέτρησης. Τότε ο Γκαρνέτ έκανε κουμάντο στο ΝΒΑ, στην καλύτερη περίοδος στην ιστορία των Τίμπεργουλβς.

LeBron James (2011)

Πολλοί θα διαφωνήσουν που βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σε αυτή τη λίστα, αφού στο τέλος δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη όπως οι προηγούμενοι κύριοι της λίστας. Παρόλα αυτά ο Βασιλιάς στο πρώτο του All Star Game ως παίκτης των Χιτ, ήταν απολαυστικός. Ήταν στη βασική πεντάδα της Ανατολής μαζί με Χάουαρντ, Αμάρε, Ρόουζ και Ουέιντ, καταφέρνοντας να πετύχει triple double. Είχε 29 πόντους με 10/18 σουτ εντός πεδιάς, μάζεψε 12 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ. Μην γελιόμαστε, είναι τρομερά δύσκολο να είσαι… τριπλός στην γιορτή των κορυφαίων και ο ΛεΜπρόν είχε την ποιότητα να το πετύχει.

Kobe Bryant (2011)

Πως να λείπει από τη λίστα το show του Κόμπι το 2011 στο Staples Center. Φυσικά ο Black Mamba γνώριζε πολύ καλά το γήπεδο και το έδειξε στον κόσμο. Από την Ανατολή είχε λάμψει ο ΛεΜπρόν, όμως ο Μπράιαντ ήταν αυτός που χαμογέλασε στο τέλος με εκπληκτική εμφάνιση. Ο απόλυτος σταρ των Λέικερς μέτρησε 37 πόντους με 14 ριμπάουντ και τα 10 εξ αυτών ήταν επιθετικά. Ναι δεν είναι πλάκα. Όντως το έκανε ο τεράστιος Κόμπι. Επιπλέον είχε 3 κλεψίματα και 3 ασίστ, παίρνοντας δίκαια το βραβείο του MVP. Ήταν η τελευταία φορά που πήρε το συγκεκριμένο βραβείο στην καριέρα του και η 4η συνολικά.

Blake Griffin (2014)

Παρόλο που η Δύση είχε χάσει από την Ανατολή με 163-155 το 2014, ο Μπλέικ Γκρίφιν είχε προσφέρει στο κοινό μία από τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις στην ιστορία του παιχνιδιού. Ο φοβερός dunker είχε 38 πόντους, όντας απίστευτα εύστοχος (19/23), ενώ στα δίποντα είχε 19/21! Το γεγονός πως η ομάδα του ηττήθηκε δεν του επέτρεψε να πανηγυρίσει το βραβείο του MVP, αλλά τα όσα έκανε στο παρκέ του χαρίζουν μία θέση στην δεκάδα της λίστας. Δεν ξεχώριζε μόνο σε διαγωνισμούς καρφωμάτων ο ιπτάμενος Μπλέικ που τότε έπαιζε στους Κλίπερς.

Paul George (2016)

Το 2016 στο Τορόντο σημειώθηκαν οι περισσότεροι πόντοι που έχουν μπει ποτέ στην ιστορία των All Star Game. Το τελικό 196-173 υπέρ της Δύσης ευχαρίστησε όσους είδαν το ματς-γιορτή του ΝΒΑ. Μπορεί ο Ράσελ Ουέστμπρουκ να πήρε σπίτι του το βραβείο του MVP εξαιτίας της νίκης της Δύσης, όμως ο Πολ Τζορτζ είχε κάνει μυθικά πράγματα. Ο PG13 έφτασε κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ των 42 πόντων του Τσάμπερλεϊν (το έσπασε ένα χρόνο μετά ο Ντέιβις), όμως έμεινε στους 41, ευστοχώντας σε 9 τρίποντα! Σκεφτείτε είχε παίξει 10 λεπτά λιγότερα, από το αντίστοιχο χρόνο του Ουίλτ.

Anthony Davis (2017)

Η δεκάδα κλείνει με ποιον άλλον τον Άντονι Ντέιβις, ο οποίος ήταν και το πρόσωπο των τελευταίων ημερών εξαιτίας της ανταλλαγής που ζήτησε. Ο Unibrow τα είχε διαλύσει όλα στο All Star Game του 2017, αφού το κοντέρ έγραψε 52 πόντους, τους περισσότερους που έχει πετύχει παίκτης σε All Star Game. H Δύση επικράτησε με 192-182 της Ανατολής, έχοντας 52 πόντους με 26/39 σουτ, ενώ κατέβασε και 10 ριμπάουντ. Ένα υπέροχο βράδυ για αυτόν στην όμορφη Νέα Ορλέανη (έδρα της ομάδας του), το οποίο θα το θυμάται για όλη του τη ζωή. Μένει να δούμε πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να σπάσει κάποιος το ρεκόρ του.