Μια Ιταλίδα σπρίντερ που κέρδισε 11 τίτλους ως άνδρας πρόκειται να γίνει η πρώτη ανοιχτά τρανσέξουαλ αθλήτρια που θα αγωνιστεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Βαλεντίνα Πετρίλο ερωτεύτηκε τον στίβο όταν ήταν 7 ετών, βλέποντας τον Ιταλό σπρίντερ Πιέτρο Μενέα να κερδίζει το χρυσό στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. «Είπα ότι ήθελα να γίνω σαν κι αυτόν», δήλωσε η Petrillo, μια τρανσέξουαλ γυναίκα από την Ιταλία. «Ήθελα να φορέσω τη μπλε φανέλα και να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά - υπήρχε πάντα μέσα μου ένα μεγάλο αλλά - ήθελα να το κάνω ως γυναίκα γιατί δεν ένιωθα καλά ως άνδρας».

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, στα 51 της χρόνια, η Πετρίλο πρόκειται να πραγματοποιήσει επιτέλους το όνειρό της, αλλά όχι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε λίγες μέρες, η Βαλεντίνα Πετρίλο θα γίνει η πρώτη τρανσέξουαλ γυναίκα που θα αγωνιστεί στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς θα τρέξει τα 200 και 400 μέτρα στην κατάταξη Τ12 για αθλητές με προβλήματα όρασης στο Παρίσι.

Η επιλογή της Πετρίλο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες από την ιταλική επιτροπή έρχεται μετά την κατάκτηση των χάλκινων μεταλλίων στα 200 και 400 μέτρα γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου για άτομα με αναπηρία πέρυσι στο Παρίσι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από τη μετάβαση, η Πετρίλο είχε κερδίσει 11 εθνικούς τίτλους στην κατηγορία των ανδρών.

Ο Andrew Parsons, πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, δήλωσε στο BBC Sports ότι η Πετρίλο θα ήταν ευπρόσδεκτη στους αγώνες του Παρισιού σύμφωνα με την πολιτική του Παγκόσμιου Παραολυμπιακού Στίβου, η οποία επί του παρόντος επιτρέπει σε ένα άτομο που έχει αναγνωριστεί νομικά ως γυναίκα να αγωνιστεί σε όποια κατηγορία του «επιτρέπει» η αναπηρία του.

Transgender runner Valentina Petrillo will compete at the Paralympics in Paris.



Her participation divides opinion, with the debate centering on fairness versus inclusion. Critics say Petrillo, who is legally female, has an unfair physical advantage.#Paralympics #Paris2024 pic.twitter.com/tQjpref2HL