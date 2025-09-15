Καραλής στο Gazzetta: «Βρισκόμουν στον πάτο της θάλασσας και κατάφερα να ανέβω»

Τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Gazzetta, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε τον μεγάλο στόχο της χρονιάς και το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) θα φορέσει στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Καραλής έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο μια ονειρεμένη χρονιά και μιλώντας στο Gazzeta δεν ξέχασε τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να ξεπεράσει.

«Αυτό το μετάλλιο το πλήρωσα πολύ ακριβά, πολλές θυσίες, πολλές προπονήσεις, πολύς ιδρώτας, πολύ αίμα, αλλά τα κατάφερα, είναι υπερήφανος για τον εαυτό μου, για όλη τη σεζόν. Είμαι υγιείς, χαρούμενος, και ψυχολογικά και σωματικά κατάφερα να κάνω νέα πράγματα.

Είμαι χαρούμενος για τον Μόντο Ντουπλάντις, που κάνει αυτά τα απίστευτα πράγματα, με κάνει να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου, ότι μπορώ να τον φθάσω και να κάνω κι εγώ ωραία πράγματα, νιώθω χαρούμενος που ζω σε αυτή την απίστευτη γενιά των αθλητών»

«Ψηλέ τελείωνε, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε»

Για το τι έλεγε στον Ντουπλάντις πριν επιχειρήσει στα 6,30μ.

«Του έλεγα "Ψηλέ τελείωνε, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε". Ήμουν σίγουρος που θα το κάνει, απόψε θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα είναι μια ωραία νύχτα στο Τόκιο».

Για το πώς νιώθει όταν πριν από δύο χρόνια δεν ήταν στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος;

«Ναι, ήταν η στιγμή που σχεδόν τα παράτησα. Είναι σημαντικό να βλέπεις την πορεία όχι ενός αθλητή, ενός ανθρώπου πώς μπορεί να αλλάξει μέσα σε δύο χρόνια, από τον βυθό της θάλασσας κατάφεραν να ανέβω ξανά. Μακάρι όλα τα παιδιά που νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια άβυσσο, σε ένα τούνελ, που δεν υπάρχει σωτηρία, τελικά υπάρχει φως στο τούνελ, όπως το κατάφερα κι εγώ, γιατί η ζωή είναι όμορφη κι αξίζει να τη ζεις με χαμόγελο».

