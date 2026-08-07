Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20: Στον τελικό η Τζούβελη, εκτός ο Τασκούδης
Η Ολυμπία Τζούβελη εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του άλματος εις ύψος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, που διεξάγεται στο Γιουτζίν, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό.
Η νεαρή Ελληνίδα ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 1,72 μ., 1,76 μ. και 1,79 μ., δείχνοντας σταθερότητα και αυτοπεποίθηση. Το ύψος των 1,79 μ. αποδείχθηκε αρκετό για την πρόκριση, καθώς συνολικά 14 αθλήτριες πέρασαν τον πήχη και οι διοργανωτές δεν χρειάστηκε να ανεβάσουν το όριο.
Η αθλήτρια του Απόστολου Βλαχάβα θα διεκδικήσει μια καλή θέση στον τελικό της Κυριακής, έχοντας ατομικό ρεκόρ 1,85 μ. και την προοπτική να το βελτιώσει απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγώνα.
Αντίθετα, ο Γιάννης Τασκούδης δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό των 110 μ. με εμπόδια. Ο 18χρονος τερμάτισε έκτος στη σειρά του με χρόνο 13.81, πληρώνοντας την αργή εκκίνηση στα πρώτα μέτρα της κούρσας.
Ο Έλληνας αθλητής ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 33η θέση της συνολικής κατάταξης, έχοντας πάντως το δικαίωμα να αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του 2027.
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