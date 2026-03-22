Καραλής: «Ζω το όνειρό μου, δεν βάζω όρια στον εαυτό μου»

Τι δήλωσε ο ξενυχτισμένος Εμμανουήλ Καραλής, μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Για τον Εμμανουήλ Καραλή είναι η στιγμή που γεύεται τους κόπους της προσπάθειάς του. Λίγο πριν αρχίσει το πρόγραμμα της Κυριακής (22/3) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, έγινε η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντώ ανδρών.

Ο ξενυχτισμένος Καραλής, φόρεσε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο και λίγο μετά δήλωνε στην ΕΡΤ 2 Σπορ: «Με πολύ κόπο και πίστη στον εαυτό μου κατάφερα να πάρω αυτό το μετάλλιο, είμαι ξενυχτισμένος βέβαια, γιατί βγήκαμε και το χαρήκαμε πολύ.

Σημασία έχει αυτό που είπα χθες, είμαι υγιής, χαρούμενος, κάνω αυτό που αγαπώ στο υψηλότερο επίπεδο, κάτι που δεν φανταζόμουν, ζω το όνειρό μου και είμαι χαρούμενος που λαμβάνω τόση πολλή αγάπη σε αυτό το ταξίδι μου.

Δεν θέλω να βάζω νούμερα και όρια στον εαυτό μου, ελπίζω όταν τελειώσω την καριέρα μου, να έχω μόνο καλές στιγμές κι ελπίζω το όνειρο που έχω θέσει, να το έχω ξεπεράσει. Θα κάνω λίγες διακοπές, για 10 ημέρες να καθαρίσει το μυαλό μου, να ξεκουραστεί το σώμα μου και να αρχίσω την προετοιμασία για τον ανοιχτό».