Ποιον Έλληνα αθλητή αγαπούν περισσότερο οι ξένοι δημοσιογράφοι;
Οι δημοσιογράφοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο απαντούν.
Κατά τη διάρκεια της αποστολής στο Τόκιο, η Πηνελόπη Γκιώνη σε ένα μοναδικό παρασκήνιο από το κέντρο των αγώνων, έθεσε στους ξένους δημοσιογράφους την ερώτηση: Ποιος είναι τελικά ο Έλληνας αθλητής που έχει κλέψει την καρδιά των ξένων δημοσιογράφων;
Δείτε το απολαυστικό βίντεο και ανακαλύψτε τις απαντήσεις που έδωσαν:
