Τι κάνει η Πηνελόπη Γκιώνη στο Τόκιο και στο Παγκόσμιο Στίβου;

Ιδού η ρουτίνα της

Όταν η Αθήνα συναντά το Τόκιο, η Πηνελόπη Γκιώνη δεν είναι απλώς θεατής, είναι μέσα στη δράση.

Η εικοστή διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, διεξάγεται από τις 13 έως τις 25 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο, με την Πηνελόπη Γκιώνη να μας παίρνει μαζί της στο ταξίδι και στην καθημερινότητα της.