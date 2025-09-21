Ο Ντάνιελ Σταλ αποδείχθηκε «γίγαντας» σε έναν πολύ δύσκολο αγώνα δισκοβολίας ενώ οι Ολισλάγκερς και Νόιγκεμπαουρε πανηγύρισαν τα πρώτα τους χρυσά σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Σουηδός Ντάνιελ Σταλ, υπερασπίστηκε τον τίτλο του από το 2024 και κατέκτησε για τρίτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πεωτάθλημα. Σε έναν πολύ δύσκολο αγώνα, που διακόπηκε δύο φορές λόγω καταιγίδας και με τη βαλβίδα να γλιστράει επικίνδυνα πολύ, ο Σουηδός μπήκε αποφασισμένος στην τελευταία του προσπάθεια και έστειλε τον δίσκο στα 70.47μ για να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο παγκόσμιος ρέκορντμαν Μικόλας Αλέκνα από τη Λιθουανία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με 67.84μ, χάνοντας την ευκαιρία να πανηγυρίσει τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Άλεξ Ρόουζ, από τη Σαμόα, ο οποίος με βολή στα 66.96μ χάρισε στη χώρα του το πρώτο της παγκόσμιο μετάλλιο στον στίβο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στον αγώνα αρκετοί αθλητές γλίστρησαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Η Νίκολα Όλισλαγκερς έζησε τη δική της «χρυσή βραδιά» στο Τόκιο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο ύψος με άλμα στα 2.00μ σε έναν τελικό με συνεχείς διακοπές λόγω βροχής.

Η 28χρονη Αυστραλή, που έχει δύο Ολυμπιακά αργυρά μετάλλια και δύο Παγκόσμια χρυσά στον κλειστό στίβο, αξιοποίησε την αλάνθαστη πορεία της μέχρι εκείνο το ύψος και επικράτησε στη βροχερή βραδιά του τελικού. Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, που ρίσκαρε μεταφέροντας τις (δύο τελευταίες) προσπάθειές της στα 2.02μ, δεν τα κατάφερε και περιορίστηκε στο χάλκινο, το οποίο μοιράστηκε με τη Σέρβα Αντζελίνα Τόπιτς (1.97μ), η οποία κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Η Μαρία Ζόντζικ από την Πολωνία έκλεψε επίσης την παράσταση, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με νέο ατομικό ρεκόρ (2.00μ.), που της χάρισε το ασημένιο μετάλλιο.

Το δέκαθλο αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά απρόβλεπτο αγώνισμα. Ο Ολυμπιονίκης του 2021 Ντέμιαν Γουόρνερ αποσύρθηκε πριν καν ξεκινήσει η διοργάνωση, ενώ ο περσινός Παγκόσμιος πρωταθλητής Πιρς ΛεΠάζ εγκατέλειψε μετά από τέσσερα αγωνίσματα. Ο κορυφαίος φέτος Σάντερ Σκότχαϊμ αποκλείστηκε στα 110μ με εμπόδια, ενώ ο Κάιλ Γκάρλαντ, που είχε το προβάδισμα για μεγάλο μέρος του δεκάθλου, τελικά είδε τον Λέο Νόιγκεμπάουερ να του κλέβει τη νίκη με ένα απίστευτο ρεκόρ στον ακοντισμό. Ο Γερμανός έριξε 64.34μ, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ κατά πέντε μέτρα, και απέκτησε προβάδισμα 15 βαθμών πριν το φινάλε στα 1500μ, όπου είχε σαφές πλεονέκτημα.

Με χρόνο 4:31.89 στα 1500μ ο Νόιγκεμπάουερ σφράγισε το χρυσό με 8804 βαθμούς, επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ. Το ασημένιο μετάλλιο πήγε στον Πορτορικανό Άιντεν Όουενς-Ντελέρμε, ο οποίος με 4:17.91 στα 1500μ ανέβηκε δεύτερος με εθνικό ρεκόρ 8784 βαθμών, ενώ ο Γκάρλαντ κατέκτησε το χάλκινο με 8703. Ο Νίκλας Καούλ εντυπωσίασε στον ακοντισμό με 78.19μ αλλά έμεινε τέταρτος (8538), ενώ την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν ο Γιοχάνες Έρμ (8431) και οι Αμερικανοί Χιθ Μπάλντουιν (8337) και Χάρισον Γουίλιαμς (8269).

