Ο Στεφ Κάρι έχει πάει το μακρινό σουτ σε... άλλο επίπεδο που πολλές φορές μοιάζουν σαν ψέμα τα σουτ στα οποία ευστοχεί!

Μερικές φορές ο Στεφ Κάρι επιχειρεί «τρελά» σουτ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, προκαλώντας την απορία όλων όσων τα βλέπουν μέσα από βίντεο: «Τώρα είναι αλήθεια αυτό; Στα αλήθεια το έβαλε;»

Για μια ακόμα φορά ο σούπερ σταρ του NBA και των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βάλθηκε να τρελάνει κόσμο και να απορεί εάν είναι προϊόν A.I. τα όσα βλέπει από εκείνον.

Όπως φαίνεται έχει «δουλέψει» καλά το λεγόμενο «tunel shot» ευστοχώντας από μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Προσέξτε. Όχι από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη, αλλά όπως ακριβώς το διαβάσατε. Από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη και λίγο πριν μπει μέσα στα αποδυτήρια.

Εσείς τι λέτε; Είναι A.I. ή ο αθεόφοβος Κάρι πραγματικά ευστόχησε και ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε από εκείνον;

Το απίστευτο καλάθι του Κάρι από μια οπτική γωνία...

STEPH MADE THE TUNNEL SHOT AGAIN 😱 pic.twitter.com/pHO1glEJZ7 — KNBR (@KNBR) December 13, 2025

...και από μια άλλη οπτική γωνία