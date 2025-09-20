Τι δήλωσε η Ελίνα Τζένγκο αμέσως μετά τον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της εμφανίστηκε η Ελίνα Τζένγκο λίγα λεπτά μετά τον τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο.



Η 23χρονη πρωταθλήτρια, και μέλος της Team Future της Bwin, στον πρώτο της τελικό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέλαβε την 5η θέση με 62,72μ. και στην πρώτη της δήλωση στην ΕΡΤ παρουσιάστηκε θυμωμένη με την παρουσία της στον τελικό.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Μπορώ να πω πως δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να φύγει έτσι από τα χέρια μου, ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω, δεν πτοούμαι, θα δουλέψω όσο πιο περισσότερο μπορώ για το επόμενο παγκόσμιο και θα το κερδίσω.

Μπήκα με καρδιά, έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη, στην πρώτη βολή ήμουν χάλια, είμαι θυμωμένη, τις άλλες χρονιές δεν ήμουν καν στον τελικό, ευχαριστώ τον Θεό που κατάφερα να μπω, που τελείωσα μια σεζόν υγιής».



COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου