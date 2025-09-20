Παυλίδης στο Gazzetta: «Ιδανικό φινάλε, πίστεψα στην υπέρβαση αλλά είναι θέμα χρόνου»

Με θετικά δείγματα για το μέλλον και ένα πλατύ χαμόγελο ολοκλήρωσε ο Δημήτρης Παυλίδης την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Ο Δημήτρης Παυλίδης ολοκλήρωσε με χαμόγελο την πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Με βολή στα 62 μέτρα στον προκριματικό της δισκοβολίας, ο νεαρός Έλληνας ρίπτης έκλεισε θετικά τη σεζόν, δείχνοντας ότι το μέλλον του ανήκει. Χαλαρός, χωρίς άγχος και με διάθεση να απολαύσει την εμπειρία, μίλησε για την κούρσα του, την ικανοποίησή του, αλλά και μια αστεία στιγμή που έζησε εκτός σταδίου, όταν το ύψος του τράβηξε την προσοχή Ιάπωνα φιλάθλου.

«Για πρώτη εμφάνιση πάρα πολύ ωραία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, 62 μέτρα βολή... Νομίζω ότι ήταν το ιδανικό κλείσιμο της χρονιάς, να κάνω αυτή τη βολή εδώ μέσα στο Παγκόσμιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα άγχος. Με αυτά τα παιδιά έχω ρίξει πάρα πολλές φορές και στην Αμερική και σε άλλους αγώνες. Οπότε δεν σκεφτόμουν ότι είμαι σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, ήθελα να το πάρω λίγο πιο χαλαρά. Νομίζω βγήκε σε καλό!

Το ευχαριστήθηκα, νομίζω φαινόταν γιατί χαμογελούσα πάρα πολλές φορές. Να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι θα κάνω την υπέρβαση. Δεν έγινε όμως. Αλλά μόνο τα θετικά κρατάμε για το μέλλον, μόνο τα θετικά.

Είναι θέμα χρόνου είναι τώρα οι μεγαλύτερες βολές και οι τελικοί. Να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός και όλα θα γίνουν στο μέλλον».

Πέρα από τα καθαρά αγωνιστικά, ο Παυλίδης είχε να μας πει και για μία αστεία στιγμή καθώς ενώ βρισκόταν έξω, στάθηκε δίπλα σε έναν Ιάπωνα ο οποίος γύρισε και τον κοίταξε με θαυμασμό λόγω του ύψους του (1.93μ) και του ζήτησε να βγουν φωτογραφία μιας και στην Ιαπωνία δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να έχουν ανάμεσά τους έναν τόσο ψηλό άνθρωπο:

«Ναι, έγινε με ένα άτομο έγινε αυτό. Απλά με είδε, με κοιτάει… Και μου λέει “oh, very tall” και μετά μου είπε “photo, photo”. Δεν έχουμε δει μάλλον τόσο μεγάλο άνθρωπο. Τι να πω, δεν ξέρω. Έτρωγα wagyu όταν έγινε αυτό…».

