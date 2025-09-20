Εξαιρετική προσπάθεια και τίμια εμφάνιση με τρεις βολές άνω των 60μ. από τον Δημήτρη Παυλίδη, στον προκριματικό της δισκοβολίας ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Μια πολύ τίμια προσπάθεια έκανε ο πρωταθλητής της δισκοβολίας, Δημήτρης Παυλίδης, που αγωνίστηκε στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Ο νεαρός αθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του με βολή στα 60.17μ ενώ στη συνέχεια βελτιώθηκε αρκετά καθώς έστειλε τον δίσκο στα 62.49μ. Στην τρίτη του προσπάθεια, ο Παυλίδης παρέμεινε πάνω από τα 60μ, με βολή στα 60.78μ.

Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του, έδειξε σταθερότητα στις βολές άνω των 60 μέτρων και έδωσε τα πιο θετικά δείγματα για το μέλλον.

