Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ανατροπή στην ανατροπή και «πτήση» από τον Πιτσάρδο στα 17,91μ. (vids)
Ο τελικός του τριπλούν χάρισε σπουδαίες συγκινήσεις μόλις στο τέλος του, με τον Πέδρο Πιτσάρδο στο τελευταίο άλμα του αγώνα να απαντά στον Αντρέα Νταλαβάλε και με 17,91μ. να γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το Γιουτζίν το 2022.
Ο Πιτσάρδο με 17,55μ. διατηρούσε την πρωτιά μέχρι και πριν από την τελευταία προσπάθεια. Εκεί ο Αντρέα Νταλαβάλε βρήκε το άλμα της ζωής του, από τα 17.36μ. εκτόξευσε το ατομικό του ρεκόρ στα 17.64μ.(!) και ο Ιταλός φάνηκε να πετυχαίνει τη μεγάλη έκπληξη.
Όμως ο Πιτσάρδο είχε τον τελευταίο λόγο, ο πρώην Κουβανός έβγαλε τα 17,91μ. και με την κορυφαία φετινή επίδοση χάρισε το χρυσό μετάλλιο στην Πορτογαλία και μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, τώρα έγινε και πρωταθλητής κόσμου στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.
Ο Πιτσάρδο εκτός από το ρεκόρ Πορτογαλίας στα 18,04μ. από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024, είναι ο κάτοχος και του εθνικού ρεκόρ της Κούβας, καθώς τον Μάιο του 2105, σημείωνε 18,08μ. στην Αβάνα.
Κουβανός πάντως ανέβηκε στο βάθρο του τριπλούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, με τον Λάζαρο Μαρτίνεζ να κατακτά το χάλκινο με 17,49μ.
